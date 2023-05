Affare Amazon: Samsung 970 EVO Plus, SSD 2 TB a -54€

Non tutte le soluzioni per lo storage sono uguali: quelle della gamma Samsung 970 EVO Plus 2 rappresentano una scelta consigliata a chi cerca un’affidabilità senza compromessi e performance di alto livello. In particolare, oggi segnaliamo che la SSD da 2 TB della linea si trova in forte sconto su Amazon. Lo store la propone infatti in offerta a -34% sul prezzo di listino. Un’ottima occasione per eseguire l’upgrade hardware del PC in uso o per assemblarne uno nuovo.

SSD 2 TB: oggi l’affare è targato Samsung

Le prestazioni arrivano alla velocità di 3.500 MB/s in fase di lettura e a 3.300 MB/s in scrittura, così da ridurre fortemente i tempi di attesa durante l’avvio e l’elaborazione dei contenuti. L’interfaccia impiegata è NVMe (PCIe Gen 3.0×4) con fattore di forma M.2 e tecnologia V-NAND. È un’unità progettata per chi non accetta compromessi: dai professionisti ai giocatori più accaniti. Se desideri conoscere altri dettagli, li trovi tutti nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare la SSD da 2 TB della linea Samsung 970 EVO Plus al prezzo finale di 105,60 euro invece di 159,99 euro, grazie allo sconto del 34% applicato in automatico dall’e-commerce. Con un risparmio di 54 euro, si tratta di un vero e proprio affare, considerando l’affidabilità del brand e la qualità dell’articolo.

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine ha la possibilità di ricevere l’unità direttamente domani con spedizione gratuita e consegna a domicilio gestita dalla logistica di Amazon. Ricordiamo che c’è in dotazione il software Magician per tenere sempre sotto controllo il disco, con una serie di strumenti intuitivi che aiutano a mantenerlo aggiornato, a monitorarne lo stato di salute e a migliorarne le prestazioni.

