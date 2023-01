Pendrive SanDisk 64/128 GB con Type-C: un affare

Dotata di un doppio connettore, da una parte Type-C e dall’altra Type-A, la pendrive da 64 GB della gamma SanDisk Ultra Dual si trova oggi in sconto su Amazon. È caratterizzata da un design pensato appositamente per semplificare la portabilità di documenti e contenuti, anche multimediali, così da poterli tenere sempre in tasca, nello zaino, in borsa, nella custodia del notebook oppure sulla scrivania: non lasciarti sfuggire l’occasione.

SanDisk Ultra Dual 64/128 GB con Type-C: lo sconto

Il funzionamento si basa sullo standard USB 3.1, così da garantire una velocità elevata nel trasferimento dei file: fino a 150 MB/s, così da ridurre al minimo le attese durante le operazioni di lettura e scrittura. La puoi collegare al computer così come allo smartphone, Se desideri conoscere altri dettagli, puoi far riferimento alla descrizione completa.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la pendrive SanDisk Ultra Dual da 64 GB al prezzo finale di soli 15,44 euro, grazie allo sconto Amazon in corso. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno per gli abbonati Prime: se la ordini subito entro domani sarà da te.

A chi ha bisogno di più spazio segnaliamo la versione da 128 GB, anch’essa in sconto: costa poco di più, solo 19,30 euro.

