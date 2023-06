SSD Samsung da 2 TB: lo sconto Amazon è un affare

Ottima per eseguire un upgrade del PC in uso o per allestirne uno nuovo, la SSD da 2 TB della linea Samsung 970 EVO Plus si trova oggi in forte sconto su Amazon. Realizzata dal marchio leader sul mercato per quanto riguarda le soluzioni di storage, è protagonista di un’offerta sull’e-commerce che strizza l’occhio a chi non accetta compromessi in termini di performance e affidabilità.

Samsung 970 EVO Plus: -28% per la SSD da 2 TB

Con fattore di forma M.2 e basata sulla tecnologia V-NAND, arriva fino alla velocità di 3.500 MB/s in lettura e a 3.300 MB/s in scrittura. Si tratta di prestazioni che consentono di ridurre fortemente le attese durante l’avvio del computer o l’elaborazione dei dati, ideali sia per i professionisti sia per gli appassionati di gaming. Tutte le altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

L’offerta di oggi permette di acquistare l’unità SSD da 2 TB della linea Samsung 970 EVO Plus al prezzo finale di 115 euro invece di 159 euro come da listino, con uno sconto del 28%. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici, la riduzione è applicata in automatico dall’e-commerce.

In dotazione il software Magician con funzionalità pensate per tenere sempre sotto controllo il drive, attraverso un’interfaccia intuitiva che aiuta a mantenerla aggiornato, a monitorarne lo stato di salute e a migliorarne le prestazioni. Vale infine la pena segnalare che Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: chi effettua subito l’ordine riceverà l’unità direttamente a casa già entro domani.

