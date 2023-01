HP DeskJet 2723e: stampante+6 mesi di inchiostro a 44€

Se cerchi una stampante multifunzione per la casa o per un utilizzo contenuto in ufficio, ti segnaliamo il modello HP DeskJet 2723e acquistabile oggi in forte sconto su eBay grazie alla promozione in corso. Può essere tua al prezzo finale di soli 44,91 euro invece di 64,90 euro come da listino: tutto ciò che devi fare è inserire il coupon CASA23 all’atto del pagamento.

Stampante Wi-Fi multifunzione: l’affare HP DeskJet 2723e

Integra un modulo per la connettività Wi-Fi dual band così da poter comunicare con smartphone, tablet e computer senza l’impiego di cavi. Non mancano poi uno scanner utile per la digitalizzazione dei documenti e la funzione fotocopiatrice in bianco e nero oppure a colori. Ancora, il vassoio di alimentazione può ospitare fino a 60 fogli. Per tutti gli altri dettagli è possibile consultare la scheda del prodotto.

Non è tutto: grazie al servizio HP+ fornito dal produttore, puoi contare su sei mesi di inchiostro gratis, consegnato direttamente a casa senza costi aggiuntivi. Tutto questo, come già scritto, al prezzo finale di soli 44,91 euro: devi solo digitare il codice CASA23 quando stai per effettuare il pagamento con PayPal o carta di credito.

A proporre l’offerta sulla DeskJet 2723e è un negozio italiano (rivenditore autorizzato) la cui affidabilità è garantita dagli oltre 240.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti sulla piattaforma. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.