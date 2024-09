AFFARE: tastiera da gaming retroilluminata a SOLI 19€

Se pensi che per acquistare una tastiera da gaming affidabile ed evoluta occorra una spesa enorme, ti sbagli di grosso: approfitta dell’offerta di Amazon in corso e metti sulla tua scrivania il modello Trust Gaming GXT 836 Evocx. È dotata di retroilluminazione RGB a sei zone con modalità personalizzabili, tasti caratterizzati dall’integrazione di una membrana soft-touch e della tecnologia anti-ghosting (registra fino a 25 pressioni simultanee). Al prezzo di soli 19 euro è un affare da cogliere al volo.

Trust Gaming GXT 836 Evocx: la tastiera da gaming è in offerta

Ci sono poi i piedini in gomma antiscivolo regolabili su tre livelli di altezza per una stabilità e un’ergonomia senza compromessi, i 12 pulsanti per i controlli multimediali (Play, Pausa, regolazione del volume e così via) e il layout italiano. La silenziosità è un altro dei punti di forza, così da potersi dedicare completamente alla sessione di gioco, senza distrazioni. Scopri tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Puoi anche dare uno sguardo alle recensioni sull’e-commerce, pubblicate da chi l’ha già acquistata, assegnando un voto medio molto alto (superiore a 4/5 stelle). Non servono coupon promozionali: lo sconto è applicato in automatico e porta la tastiera da gaming Trust Gaming GXT 836 Evocx al prezzo imperdibile di soli 19 euro.

Buone notizie anche sul fronte della sostenibilità: è composta per il 78% da plastica riciclata. Se hai un abbonamento Prime attivo e la ordini subito, per te c’è anche la consegna gratuita assicurata entro pochi giorni. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità.