Logitech Wave Keys: la tastiera wireless giù al PREZZO MINIMO

Logitech Wave Keys è la tastiera wireless ergonomica perfetta per ogni scrivania e oggi la trovi in forte sconto su Amazon. Ideale per l’ufficio e in casa, la puoi acquistare al suo prezzo minimo storico. La compatibilità è assicurata con tutti i sistemi operativi (Windows, macOS, ChromeOS, Android, iOS, iPadOS ecc.) e l’alimentazione avviene con due batteria AAA (incluse nella confezione) dall’autonomia fino a tre anni. Approfitta dell’offerta a -42% e cogli al volo l’occasione.

L’affare del giorno: tastiera wireless Logitech Wave Keys a -40%

È progettata per il massimo del comfort, anche se si trascorrono molte ore di fronte al monitor, grazie al design curvo che aiuta a mantenere le mani, i polsi e gli avambracci in una posizione di digitazione naturale. C’è anche il supporto imbottito per i polsi realizzato in materiale memory foam. Ogni funzione può essere personalizzata con l’applicazione Logi Options+ e il collegamento senza cavi avviene attraverso due modalità: tramite Bluetooth oppure con il piccolo ricevitore USB fornito in dotazione. Scopri di più nella pagina dedicata.

Al prezzo finale di soli 48,99 euro, il minimo storico da quando è in vendita, la tastiera wireless ergonomica Logitech Wave Keys è un vero e proprio affare da mettere sulla scrivania. Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari.

La disponibilità è immediata e, se la ordini subito, arriverà a casa tua entro un paio di giorni al massimo con la consegna gratis. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti che l’hanno già messa alla prova supera le 4 stelle su 5.