Affari low cost su Amazon Haul: la Top 5 di quelli a meno di 5 euro

E se ti dicessimo che ti bastano 1,85 euro per tenere in ordine cavi, caricatori e accessori quando sei in viaggio? È solo uno degli affari low cost che trovi oggi su Amazon Haul. Diamo un’occhiata alle cinque migliori occasioni che puoi portare a casa a meno di 5 euro, fino a esaurimento scorte.
Amazon Haul e affari low cost: la Top 5 di oggi
Il primo è un potente cannocchiale attraverso cui vedere ogni cosa da lontano, con un grande fattore di ingrandimento. Lo puoi acquistare al prezzo di 4,27 euro, anche come idea regalo.
Cannocchiale 16X52 ad alta potenza impermeabile HD con prisma BAK7 e lente FMC per caccia, birdwatching, campeggio
4,27€
Stanco di tenere il dispositivo in mano mentre guardi film e serie TV? C’è il supporto da tavolo in alluminio per tablet, regolabile e ruotabile a 360 gradi. Al prezzo di 3,57 euro è un ottimo affare.
Supporto per tablet da tavolo, ruotabile a 360°, regolabile, supporto pieghevole in alluminio per iPad Pro, Air, Mini/Samsung Galaxy Tab/Kindle e altro (10-33 cm) (nero)
3,57€
Come segnalato in apertura, Haul propone una borsa organizer da viaggio impermeabile per qualsiasi accessorio: cavi, caricatori, adattatori e così via. Ti costa solo 1,85 euro, ma ne sono rimasti pochi.
Borsa organizer da viaggio per elettronica, impermeabile, a doppio strato, per caricabatterie, cavi, telefono, auricolari, passaporto e piccoli accessori, blu navy (compatta e portatile)
1,85€2,42€-24%
Con la lente di ingrandimento per lo schermo dello smartphone in vendita al prezzo di 3,76 euro puoi contare su un’immagine da 12 pollici per guardare i contenuti multimediali ovunque. È pratica e semplice da utilizzare.
Lente di ingrandimento per schermo del telefono da 12 pollici, amplificatore pieghevole HD con supporto per telefono ad angolo regolabile, ingranditore universale per film, giochi e video,
3,76€3,90€-4%
Concludiamo la carrellata con il set di cacciaviti 115-in-1 che ha tutte le punte di cui avrai mai bisogno. Con un prezzo di soli 3,89 euro include l’occorrente per lavori di precisione e riparazioni professionali.
Set di cacciaviti 115 in 1, Set di cacciaviti di precisione, Kit di strumenti di riparazione professionale per telefono, computer, orologio, console, occhiali e dispositivi elettronici, regalo per
3,89€
Li vuoi tutti? È ancora più vantaggioso: Amazon Haul offre la consegna gratuita per gli ordini da almeno 15 euro. Un’occasione d’oro per fare il pieno e risparmiare.