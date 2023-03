Afferra la Fire TV Stick 4K, ancora poche ore per averla a poco

Vorresti un televisore in camera, ma non sai dove metterlo dal momento che hai già la scrivania occupata dal computer? Allora acquista subito questo Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa di Amazon e trasformalo in una Smart TV.

Non lasciarti sfuggire questa promozione che trovi su Amazon in occasione delle Offerte di Primavera, infatti lo puoi acquistare a soli 39,99€ grazie allo straordinario sconto del 43%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Il Fire Stick 4K di Amazon ridà vita a vecchi televisori e a monitor

Quanto sarebbe comodo stare sdraiati nel letto e guardare la propria serie preferita senza doverti alzare per sistemare il volume dell’audio o cambiare episodio. Da oggi c’è una soluzione perfetta per te: Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa di Amazon.

Puoi anche usarlo per ridare vita a quel vecchio televisore col quale ottieni accesso a una serie di applicazioni streaming, app e canali tra cui: Disney+, Netflix e Prime Video.

Goditi le tue serie preferite con uno streaming in risoluzione fino a 4K ultra HD e un audio di qualità grazie al supporto per la tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos.

Il collegamento è semplice e diretto: inserisci il tuo Fire TV Stick in un ingresso HDMI dietro al tuo televisore o monitor e collegalo a una presa di corrente grazie all’adattatore USB e hai fatto.

La particolarità di questo modello è nel telecomando con accesso vocale ad Alexa in modo da poterle chiedere di avviare la nostra serie preferita senza dover girare alla ricerca tra i vari servizi di streaming e tanto altro.

