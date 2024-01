Affrettati! La fibra di Sky WiFi a 1 Gb/s in promozione

Oggi una connessione internet lenta non è più accettabile. Entra nel futuro con Sky WiFi: una rivoluzione nella connettività domestica. Immagina di navigare, giocare e lavorare online con una velocità che raggiunge 1 Gb/s. Sky WiFi non è solo un provider, è il tuo partner per un’esperienza online senza precedenti, ottimizzata per il massimo della performance in ogni attività digitale. Verifica ora la copertura e scopri l’offerta.

Sky WiFi: esperienza internet completa

La fibra Sky WiFi è offre una velocità di download fino a 1 Gb/s e di upload fino a 300 Mb/s. Questa offerta si adatta perfettamente agli appassionati di streaming, gaming online e a chi necessita di una connessione affidabile per il lavoro da casa. La latenza ridotta garantisce un’esperienza online fluida e piacevole. Al cuore di questa offerta c’è l’innovativo Sky WiFi Hub, un dispositivo avanzato che supporta Dual Band (2,4 GHz e 5 GHz) e dispone di 8 antenne integrate, assicurando un segnale forte e stabile in ogni angolo della casa e la capacità di connettere oltre 100 dispositivi contemporaneamente. Ideale per le esigenze di una famiglia moderna o di un ambiente lavorativo domestico, Sky WiFi arricchisce l’offerta con servizi aggiuntivi come un’app dedicata per personalizzare il wifi di casa e un servizio di assistenza clienti, My Team, sempre disponibile.

Dal punto di vista economico, l’offerta è proposta con degli sconti: il costo di attivazione è di soli 29€ anziché 49€ per chi si abbona online, con un costo mensile di 24,90€ per i primi 12 mesi, e un costo di cessazione di soli 29,90€, rendendo Sky WiFi un’opzione conveniente e completa per le esigenze di connessione internet.

Visto che in un ambiente domestico moderno la connessione internet deve essere sempre performante, affidarsi a Sky WiFi può essere la soluzione definitiva. Le tue attività digitali non avranno più nessun intoppo, che tu stia navigando, giocando online, o lavorando da casa avrai l’esperienza di connessione che hai sempre sognato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.