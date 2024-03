Affronta con serenità le spese del dentista grazie a un'assicurazione odontoiatrica completa

Se ti rechi spesso dal dentista durante l’anno e i costi iniziano a preoccuparti, puoi prendere in considerazione la stipula di un’assicurazione. In Italia il punto di riferimento è la polizza UniSalute Dentista, un’assicurazione odontoiatrica per bambini e adulti che aiuta a proteggere il sorriso di tutta la famiglia risparmiando.

Grazie all’assicurazione UniSalute Dentista si ha diritto infatti a tariffe agevolate sulle prestazioni odontoiatrice, oltre che una copertura fino a 2.000 euro per cure impreviste. A questa pagina del sito ufficiale è disponibile un modulo per richiedere un preventivo gratuito.

I vantaggi dell’assicurazione UniSalute Dentista

Inclusa nella polizza odontoiatrica di UniSalute una visita di controllo e igiene orale all’anno, una copertura fino a 1.500 euro per interventi chirurgici odontoiatrici e fino a 2.000 euro per cure in caso di incidente, più tariffe agevolate su tutte le altre prestazioni presso gli studi odontoiatrici convenzionati.

C’è anche una polizza per bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni che include una visita odontoiatrice e fluorazione una volta all’anno, 500 euro all’anno per cure odontoiatrice dopo un infortunio, più uno sconto del 10% se si acquista la polizza per più persone della famiglia. Vi sono inoltre sconti anche per tutte le altre spese, tra cui quelle per l’apparecchio (anche in questo caso presso i centri convenzionati).

La richiesta di preventivo può essere presentata direttamente sul sito ufficiale di UniSalute a questa pagina, indicando il numero di persone maggiorenni interessate all’assicurazione e se la si vuole o meno estendere ai propri figli di età compresa tra i 4 e 17 anni.