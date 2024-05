Le migliori alternative al programma di affiliazione Amazon

Per gli inserzionisti potrebbe sembrare una follia abbandonare una piattaforma con utenti così fedeli e passare a un’alternativa al programma di affiliazione Amazon. Tuttavia, il colosso dell’e-commerce recentemente, ha tagliato le commissioni di quasi due terzi.

Questa drastica riduzione ha spinto molti inserzionisti a salutare Amazon e a tentare nuove strade nel mondo dell’affiliate marketing. Esistono, infatti, diversi programmi di affiliazione alternativi.

Amazon ha rivoluzionato l’e-commerce

Amazon non è semplicemente un grande negozio online, ma una piattaforma tecnologica all’avanguardia che utilizza i suoi potenti mezzi per vendere prodotti in modo innovativo. Il motivo del suo straordinario successo sta nel non aver cercato di competere con gli altri rivenditori sul loro stesso terreno, ma nell’aver inventato un nuovo paradigma di business.

Anziché limitarsi a replicare i modelli esistenti, Amazon ha creato ex novo le regole del gioco, stabilendo gli standard dell’e-commerce moderno. È questa visione rivoluzionaria, unita ad una tecnologia all’avanguardia, che ha consentito ad Amazon di imporsi come leader indiscusso del settore.

Cosa rende interessante il programma di affiliazione di Amazon?

Un negozio tradizionale o un rivenditore online tipicamente si basa su intuizioni o analisi di mercato per decidere cosa vendere. Non possono permettersi di commercializzare ogni categoria merceologica: i costi di stoccaggio e logistici sarebbero insostenibili. Si limitano quindi a specifici prodotti fisici e digitali, nella speranza che siano sufficientemente appetibili da finanziare la crescita.

Amazon invece ha scelto un approccio diverso, imparando direttamente dai propri clienti. Questo gli ha permesso di identificare le categorie più ricercate su cui puntare, proporre i prezzi migliori sui prodotti più desiderati o addirittura creare alternative più economiche. L’ascolto dei consumatori ha guidato le strategie di Amazon, consentendogli di posizionarsi sulle esigenze reali del mercato.

Ancora una volta, è bene ricordare che Amazon è prima di tutto una realtà tecnologica, non un semplice rivenditore online. L’attività commerciale è in realtà secondaria rispetto allo sviluppo tecnologico, tant’è che attualmente i servizi cloud generano per Amazon più profitti dello stesso e-commerce.

Parte di questa avanzata tecnologia che alimenta le vendite di prodotti è disponibile anche per i marketer. Possono infatti consultare i prodotti più popolari su Amazon, quelli correlati e quelli più frequentemente acquistati insieme. Questo rappresenta uno dei punti di forza del programma di affiliazione Amazon, grazie alla capacità di conversione della piattaforma.

Inoltre, attraverso il suo programma di affiliazione Amazon mette a disposizione una vasta base di clienti fidelizzati e preziose informazioni su cosa funziona meglio. A questo si aggiunge un catalogo pressoché infinito di prodotti. Qualunque sia il settore di nicchia scelto, Amazon è in grado di soddisfarlo. Non c’è bisogno di considerare programmi di affiliazione di nicchia o alternative, perché tutto è disponibile su un’unica piattaforma.

Un altro grande vantaggio di Amazon Associates è l’affidabilità nei pagamenti delle commissioni di affiliazione e la trasparenza della struttura commissionale. Nel complesso, Amazon è affidabile perché non si tratta di una rete anonima e poco consolidata. I guadagni derivanti dall’affiliazione possono essere trasferiti sul proprio conto corrente tramite bonifico bancario con un ciclo di 60 giorni.

Le prospettive per gli affiliati Amazon nel 2023

A inizio pandemia il colosso dell’e-commerce ha ridotto le commissioni a fronte dell’impennata degli acquisti online. Recentemente, ha ripristinato tassi di commissione più elevati per gruppi selezionati di prodotti (che rimangono comunque inferiori al periodo pre-pandemia), ma secondo l’azienda si tratta di una misura temporanea.

È evidente che affidarsi unicamente al programma di affiliazione Amazon espone a rischi non trascurabili. Gli inserzionisti, infatti, possono ritrovarsi in balia di repentini cambi di rotta dettati solo dalla posizione dominante di Amazon. Il proprio sostentamento può essere compromesso da scelte discrezionali su cui non si ha alcun controllo. Per questo motivo, è consigliabile diversificare integrando l’attività Amazon con validi programmi di affiliazione alternativi.

Alternative al programma di affiliazione di Amazon

Per quanto Amazon Associates sia interessante, è ben lontano dall’essere l’unico programma di affiliazione nel commercio online. Esistono, infatti, altre piattaforme e network di affiliazione che potrebbero risultare convenienti. Ecco alcune valide alternative al programma di affiliazione di Amazon:

ClickBank

ClickBank, fondato nel 1998, si è affermato come punto di riferimento per gli affiliati alle prime armi. La bassa barriera d’ingresso e l’assenza di un processo di selezione rendono l’iscrizione semplice e immediata. Inoltre, ClickBank offre un elevato numero di offerte di affiliazione, principalmente nel settore digitale, ma anche con una consistente presenza di prodotti fisici nella categoria “lifestyle”. Per chi è interessato a promuovere prodotti digitali, ClickBank rappresenta una delle migliori alternative ad Amazon Associates.

AliExpress Affiliate Program

AliExpress, piattaforma di marketing cinese, offre oltre 100 milioni di prodotti in ogni categoria, permettendo ai produttori di vendere direttamente ai consumatori senza intermediari. Questo si traduce in prezzi competitivi per i clienti, che possono trovare prodotti di marche meno conosciute con qualità simili a quelle dei brand più noti. Il programma di affiliazione di AliExpress si distingue per le generose commissioni, che vanno dal 5% all’8%, in netto contrasto con le tariffe offerte da Amazon Associates.

Awin

Awin è un network di affiliazione che raggruppa migliaia di programmi di brand e aziende provenienti da tutto il mondo, spaziando dal settore finanziario e assicurativo allo shopping e all’intrattenimento.

A differenza di un singolo programma, Awin funge da collettore di una vasta rete di programmi di affiliazione gestiti dalle singole aziende partner. In questo modo, le imprese non devono occuparsi direttamente della gestione operativa dell’affiliate marketing demandandola ad Awin. Tra i brand presenti, troviamo ad esempio Volagratis, Eni, Unicredit, eDreams, Sephora, Uci Cinemas e Myprotein.

Le percentuali di commissione variano da programma a programma, con punte che possono superare il 50%.

Udemy

Udemy è una delle piattaforme leader per l’apprendimento e l’insegnamento online. Offre migliaia di video corsi (in italiano e non solo). I corsi coprono le più svariate nicchie, spaziando dalla moda al primo soccorso, dalla lingua dei segni alla contabilità finanziaria.

Il programma di affiliazione Udemy può essere definito generalista, in quanto propone corsi su centinaia di tematiche e ambiti diversi tra loro. Le commissioni offerte da Udemy sono competitive, partendo dal 30% sull’acquisto dei corsi effettuato tramite link affiliato.

Tradetracker

Tradetracker è una piattaforma di affiliazione rivolta principalmente a blog, siti di informazione e contenuti editoriali. Per guadagnare, è sufficiente aprire un account gratuito come publisher, inserire i link affiliati nei propri contenuti e, quando un utente effettua un acquisto, si riceve una percentuale come commissione.

Le commissioni variano in base all’advertiser e alla categoria di prodotto, con percentuali dal 2% per retail fino al 45% per servizi digitali. Non ci sono limiti di guadagno e le soglie di pagamento partono da 25€. È un modo semplice per monetizzare i contenuti con l’affiliate marketing.

Booking

Booking ha più offerte di qualsiasi altro programma di affiliazione legato al settore dei viaggi. Sulle prenotazioni effettuate, Booking trattiene una commissione del 20%, mentre all’affiliato viene riconosciuta una percentuale tra il 25% e il 40% della commissione di Booking. L’aliquota effettiva dipende dal numero di prenotazioni mensili generate tramite i link affiliati. In termini pratici, se un utente prenota un viaggio del valore di 1000€, all’affiliato vengono corrisposti tra i 50 e gli 80€.