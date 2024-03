DSA: Amazon deve svelare i dettagli sulla pubblicità

Amazon deve fornire tutti i dettagli sulle inserzioni pubblicitarie attraverso un archivio online accessibile a tutti. Questa è la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea che ha respinto la richiesta di sospensione dell’obbligo previsto dal Digital Services Act (DSA).

La Commissione europea ha designato Amazon come VLOP (Very Large Online Platform) il 25 aprile 2023, quindi deve rispettare il Digital Services Act dal 25 agosto 2023. Avendo presentato ricorso contro la designazione, l’azienda di Seattle ha successivamente chiesto la sospensione degli obblighi relativi agli algoritmi dei suggerimenti (artt. 27 e 38 del DSA) e alla trasparenza della pubblicità online (art. 39 del DSA).

Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto la richiesta relativa agli algoritmi, ma ha accettato quella sulla pubblicità. La Commissione europea ha quindi presentato appello. La Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha respinto la richiesta di sospensione, quindi Amazon deve mettere a disposizione di tutti un archivio con tutte le informazioni sulle inserzioni pubblicitarie, come previsto dall’art. 39 del DSA.

La CGUE afferma che Amazon potrebbe subire “danni seri e irreparabili”, in assenza della sospensione, prima della decisione sulla designazione. Tuttavia, una sospensione potrebbe ritardare per diversi anni il raggiungimento degli obiettivi del DSA. Pertanto, gli interessi difesi dalla legge prevalgono su quelli di Amazon.

Un portavoce dell’azienda di Seattle ha dichiarato:

Siamo delusi da questa decisione e sosteniamo che Amazon non rientra nella descrizione di una Very Large Online Platform (VLOP) ai sensi della DSA e non dovrebbe essere designata come tale. La sicurezza dei clienti è una priorità assoluta per noi di Amazon e continuiamo a lavorare a stretto contatto con la Commissione europea per quanto riguarda i nostri obblighi ai sensi del DSA.