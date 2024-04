AWS rilascia Mistral Large per Amazon Bedrock

Amazon Web Services (AWS) continua ad arricchire Amazon Bedrock, il suo servizio gestito per le offerte di AI generativa e lo sviluppo di applicazioni, con l’aggiunta di nuovi modelli. L’azienda ha annunciato la disponibilità pubblica di Mistral Large per i clienti interessati a creare le proprie applicazioni di intelligenza artificiale, seguendo l’integrazione di Mistral 7B e Mixtral 8x7B avvenuta un mese fa.

Mistral Large: un modello all’avanguardia per compiti complessi di ragionamento multilingue

Mistral Large, rilasciato a febbraio, è il modello di generazione di testo più avanzato di Mistral AI, in grado di affrontare compiti complessi di ragionamento multilingue, come la comprensione del testo, la trasformazione e la generazione di codice. Il modello parla nativamente inglese, francese, spagnolo, tedesco e italiano, ha una finestra contestuale di 32.000 token e dispone di un preciso sistema di istruzioni che consente agli sviluppatori di definire le proprie politiche di moderazione.

L’integrazione dei modelli Mistral in Amazon Bedrock offre ai clienti l’accesso alle tecnologie di AI generativa più avanzate e all’avanguardia, insieme a strumenti e funzionalità di livello enterprise, il tutto in un ambiente sicuro e privato. La partnership tra AWS e Mistral AI si estende oltre l’integrazione dei modelli, con Mistral AI che utilizzerà i chip di silicio Tranium e Inferentia di Amazon per costruire e distribuire i futuri modelli di fondazione.

Amazon Bedrock in Francia

Amazon Bedrock è ora disponibile in Francia. Ciò significa che gli sviluppatori del Paese possono accedere a tutti gli LLM e ai modelli di fondazione supportati, ma possono stare tranquilli sapendo che i dati rimangono al sicuro all’interno dei confini francesi.