Mistral sbarca su Amazon Bedrock: AWS punta sull'open source

Amazon Web Services (AWS), il leader del mercato dei server cloud, ha annunciato in un post sul blog che porterà i modelli di intelligenza artificiale generativa open source della startup francese Mistral su Amazon Bedrock, il servizio gestito per le offerte di intelligenza artificiale generativa e lo sviluppo di applicazioni lanciato lo scorso anno. Questa mossa rafforza la posizione di AWS nella battaglia in corso tra i fornitori di server cloud per offrire ai propri clienti il set più completo di modelli di intelligenza artificiale generativa.

I modelli di Mistral disponibili su Bedrock

Due modelli di Mistral saranno disponibili attraverso il servizio Bedrock: Mistral 7B e Mixtral 8x7B. Entrambi sono basati sull’architettura Transformer e sono addestrati su grandi quantità di dati testuali provenienti da diverse fonti. Tuttavia, i modelli differiscono per alcune caratteristiche:

Mistral 7B è progettato per l’efficienza, richiede poca memoria e offre un elevato throughput. Supporta un’ampia gamma di casi d’uso, tra cui la sintesi del testo, la classificazione, il completamento e il completamento del codice.

Mixtral 8x7B è ancora più potente e utilizza un modello Mixture-of-Experts (MoE) per eseguire sintesi di testi, risposte a domande, classificazione di testi, completamento di testi e generazione di codici in più lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano.

I modelli di Mistral saranno disponibili su Bedrock molto presto, secondo il post sul blog. Quando saranno pronti, appariranno qui.

I vantaggi dei modelli di Mistral per i clienti AWS

L’integrazione dei modelli di Mistral AI in Amazon Bedrock è motivata da diversi fattori, tra cui:

Equilibrio costi-prestazioni: I modelli di Mistral AI esemplificano un eccellente equilibrio tra costi e prestazioni. La loro natura efficiente, conveniente e scalabile li rende un’opzione interessante per gli sviluppatori e le organizzazioni che vogliono sfruttare l’IA generativa senza dover sostenere costi proibitivi.

Velocità di inferenza: grazie all’enfasi posta sulla bassa latenza, sui bassi requisiti di memoria e sull’elevato throughput, i modelli di IA di Mistral sono ottimizzati per garantire una velocità di inferenza elevata. Questa caratteristica è fondamentale per scalare in modo efficiente i casi d’uso di produzione.

Trasparenza e personalizzazione: Mistral AI promuove la trasparenza e la personalizzazione dei suoi modelli, consentendo alle organizzazioni di rispettare i severi requisiti normativi.

Accessibilità: I modelli sono progettati per essere accessibili a un vasto pubblico, facilitando l’integrazione delle funzionalità di IA generativa nelle applicazioni di varie organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Il contesto competitivo di AWS nel cloud

AWS non è l’unico fornitore di server cloud a offrire modelli di intelligenza artificiale generativa ai propri clienti. Microsoft, il suo principale concorrente nel cloud, ha recentemente aggiunto i modelli open-source Llama AI di Meta al suo Azure AI Studio, il rivale di Bedrock.

Inoltre, Amazon ha investito in un altro fornitore di modelli di intelligenza artificiale rivale closed-source, Anthropic, e sta lavorando per sviluppare i propri modelli di base gen AI in-house. Queste mosse dimostrano l’importanza strategica dell’AI generativa per il futuro del cloud computing.