AI deciderà il prezzo del volo per ogni cliente

Delta Air Lines ha iniziato ad utilizzare l’intelligenza artificiale per decidere il prezzo del biglietto per ogni singolo cliente. Il sistema AI viene al momento sfruttato per un numero limitato di prezzi, ma aumenterà nei prossimi mesi. Ovviamente è certo che l’esempio verrà seguito da altre compagnie aeree.

Prezzo dinamico con AI

Il cosiddetto dynamic ticket pricing (prezzo dinamico dei biglietti) non è una novità. Viene utilizzato da anni per determinare il prezzo in tempo reale, considerando molteplici fattori, tra cui la domanda degli utenti. Se le richieste sono numerose, il prezzo aumenta. Lo stesso accade quando si avvicina la data della partenza o dell’evento.

Gli organizzatori di concerti o eventi sportivi, le piattaforme di e-commerce, gli hotel e le compagnie aeree usano i prezzi dinamici da molti anni. Lo scopo è ovviamente quello di incrementare i profitti. La pratica non è illegale, ma potrebbe danneggiare i consumatori (se il prezzo cambia durante la procedura di acquisto). La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha avviato un’indagine nei confronti di Ticketmaster in relazione alla vendita dei biglietti per i concerti degli Oasis.

I tradizionali algoritmi sono stati sostituiti dall’intelligenza artificiale. Delta Air Lines ha avviato un test che copre il 3% dei prezzi, ma arriverà al 20% entro fine anno. Il presidente Glen Hauenstein ha chiaramente apprezzato questa novità, dopo aver notato “ricavi sorprendentemente favorevoli“. Il sistema AI, sviluppato dall’azienda israeliana Fetcherr, viene considerato un super analista che lavora 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 per calcolare il prezzo per ogni volo, orario e singolo cliente.

Proprio quest’ultima opzione è quella più discutibile e inquietante. L’intelligenza artificiale “traccerà” le attività degli utenti, ad esempio la cronologia dei precedenti acquisti, per determinare quale prezzo sono disposti a pagare. Secondo Justin Kloczko di Consumer Watchdog, Delta Air Lines vuole vedere nella testa delle persone.

Le leggi statunitensi vietano di mostrare un prezzo differente in base a sesso o posizione geografica, ma sarà quasi impossibile dimostrare un’eventuale violazione senza un database pubblico di prezzi. Un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato che non c’è nessuna discriminazione. I prezzi sono determinati considerando fattori correlati al viaggio, come l’acquisto anticipato e la classe di cabina. Sono state inoltre adottate rigide misure di sicurezza per garantire la conformità alla legge federale.