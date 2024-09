Vendita biglietti Oasis: indagine su Ticketmaster

Come anticipato dal Ministro della Cultura, la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha avviato un’indagine nei confronti di Ticketmaster in relazione alla vendita dei biglietti per i concerti degli Oasis. L’autorità antitrust verificherà se il modello dei prezzi dinamici sia conforme alla legge che protegge i consumatori.

Centinaia di segnalazioni dai fan

Tra giorni fa, la Advertising Standards Authority ha comunicato di aver ricevuto oltre 450 segnalazioni dai fan degli Oasis, ma il numero è sicuramente aumentato. A causa dei prezzi dinamici (la cifra cresce all’aumentare della domanda), alcuni biglietti per i concerti sono passati da 135 sterline ad oltre 350 sterline.

La pratica non è vietata dalle leggi britanniche, ma la CMA vuole verificare se Ticketmaster ha fornito informazioni chiare e tempestive sul funzionamento. L’indagine è stata avviata anche per accertare se gli utenti siano stati messi sotto pressione durante la procedura di acquisto in un breve intervallo di tempo, influenzando la loro decisione. L’autorità antitrust valuterà infine se Ticketmaster ha violato il Consumer Protection from Unfair Trading Regulations Act del 2008.

La CMA invita i fan a fornire prove sull’acquisto o il tentativo di acquisto dei biglietti, allegando eventuali screenshot della procedura di acquisto. Ovviamente verrà contattata anche Ticketmaster. La società statunitense ha dichiarato che i prezzi sono stabiliti dagli organizzatori (promoter), come confermato dagli stessi Oasis. Ma gli artisti possono chiedere di applicare prezzi fissi.

Ticketmaster aveva già ricevuto critiche per l’impossibilità di acquistare i biglietti per il tour di Taylor Swift nel 2022. A fine maggio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato una denuncia per l’uso di pratiche commerciali scorrette.