GitHub rende disponibile Copilot Chat sui dispositivi mobili

GitHub ha annunciato la disponibilità generale di Copilot Chat, la sua interfaccia di chat AI per porre domande relative al coding e generare codice, nella sua applicazione mobile. Questa funzione era stata annunciata per la prima volta lo scorso novembre.

Copilot Chat su dispositivi mobili

Sebbene a prima vista un’app mobile possa non sembrare il luogo più ovvio per utilizzare Copilot Chat di GitHub, l’azienda scommette su diversi casi d’uso che rendono questo sforzo utile. L’applicazione mobile, lanciata alla fine del 2019, è già molto popolare per eseguire operazioni come l’avvio dei repository e alcune delle funzioni sociali offerte da GitHub.

Secondo Mario Rodriguez, recentemente promosso SVP of Product di GitHub, le domande generali sulla codifica sono un caso d’uso molto diffuso. Gli sviluppatori spesso si trovano in situazioni in cui hanno bisogno di cercare velocemente una risposta a una domanda mentre sono in movimento. Inoltre, alcuni utilizzano la funzione di chat mobile per porre domande su repository specifici mentre sono in viaggio.

Rodriguez sottolinea che il mobile è solitamente ottimizzato per portare a termine un compito in modo rapido, dato il tempo limitato a disposizione quando si è in movimento. Per questo motivo, l’icona di Copilot è ora in primo piano nell’app mobile, consentendo di avviare velocemente una conversazione con Copilot e ottenere la risposta necessaria.

Il futuro è creare software utilizzando il linguaggio naturale

La visione futura di GitHub per Copilot è più ampia e simile a ciò che l’azienda sta facendo con GitHub Workspace, un ambiente di sviluppo nativo di Copilot che permette agli sviluppatori di usare il linguaggio naturale per pianificare, scrivere e testare codice.

Secondo Rodriguez, l’evoluzione di Copilot non si limiterà ad assistere gli sviluppatori in alcune attività, ma consentirà di creare rapidamente un intero programma utilizzando il linguaggio naturale. Questo permetterà anche a persone senza una formazione tecnica da programmatore di realizzare strumenti che li aiutino nel lavoro in modo più veloce.