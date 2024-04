GitHub lancia in anteprima Copilot Workspace per gli sviluppatori

GitHub ha appena svelato Copilot Workspace, il suo ambiente di sviluppo nativo basato sull’intelligenza artificiale. Questa nuova piattaforma consente agli sviluppatori di sfruttare il linguaggio naturale per fare brainstorming, pianificare, costruire, testare ed eseguire codice in modo più semplice e veloce rispetto al passato.

Presentato inizialmente nel 2023 durante la conferenza degli utenti, GitHub Copilot Workspace è ora disponibile in anteprima tecnica, con la possibilità per gli sviluppatori interessati di iscriversi alla lista d’attesa.

L’impatto sugli sviluppatori

GitHub aveva già lanciato un assistente di codifica nel 2021 (Copilot) che è stato uno dei primi esempi di applicazione reale dell’intelligenza artificiale nella scrittura del codice, ma Copilot Workspace opera a un livello di complessità più elevato, pur continuando a supportare lo sviluppatore. Come sottolinea Jonathan Carter, responsabile del team di ricerca applicata e sviluppo di GitHub Next, l’obiettivo non è quello di sostituire gli sviluppatori con un agente autonomo, ma di fornire loro uno strumento AI nativo per essere più creativi ed espressivi.

L’introduzione di Copilot Workspace potrebbe portare a una maggiore produttività e soddisfazione sul lavoro per gli sviluppatori aziendali. GitHub ritiene che più sarà conveniente esplorare e provare idee diverse, riducendo al contempo i tempi di implementazione, più le organizzazioni si comporteranno come piccole aziende agili.

Le caratteristiche di Copilot Workspace

Copilot Workspace è stato progettato per affrontare le attività quotidiane degli sviluppatori, come la creazione di nuovi repository, la ripetizione delle attività e l’esecuzione delle richieste di pull. Le quattro caratteristiche chiave di questo ambiente nativo per gli sviluppatori sono:

Modificabilità a tutti i livelli : tutto ciò che l’intelligenza artificiale di GitHub propone può essere modificato in qualsiasi momento, dal piano al codice, garantendo agli sviluppatori il controllo in ogni fase.

: tutto ciò che l’intelligenza artificiale di GitHub propone può essere modificato in qualsiasi momento, dal piano al codice, garantendo agli sviluppatori il controllo in ogni fase. Terminale integrato con port forwarding sicuro : per ridurre al minimo il cambio di contesto e verificare il successo della codifica, gli sviluppatori possono accedere a un terminale all’interno di Copilot Workspace.

: per ridurre al minimo il cambio di contesto e verificare il successo della codifica, gli sviluppatori possono accedere a un terminale all’interno di Copilot Workspace. Funzionalità collaborative : Copilot Workspace offre funzionalità collaborative che consentono agli sviluppatori di lavorare insieme in modo più efficiente.

: Copilot Workspace offre funzionalità collaborative che consentono agli sviluppatori di lavorare insieme in modo più efficiente. Esperienza mobile ottimizzata: l’ambiente di sviluppo è ottimizzato per l’utilizzo su dispositivi mobili, garantendo agli sviluppatori la possibilità di lavorare ovunque si trovino.

GitHub sfida la concorrenza

GitHub non è l’unica azienda a sfruttare l’intelligenza artificiale per aiutare gli sviluppatori nella scrittura del codice. Deve affrontare, infatti, la concorrenza di Google, della comunità open-source e di startup come Augment e Cognition. Tuttavia, con Copilot Workspace, l’azienda di proprietà di Microsoft mira a rivoluzionare il modo in cui gli sviluppatori lavorano, combinando l’intelligenza umana e quella artificiale per ottenere risultati sempre migliori.