AGCOM: multa da 1,35 milioni a X per gioco d'azzardo

Dopo Meta, Google e Twitch, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha inflitto una multa anche a X. Secondo il Sole 24 Ore, l’azienda di Menlo Musk ha ricevuto una sanzione di 1,35 milioni di euro per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo.

X non ha controllato 9 account

AGCOM non ha ancora pubblicato il comunicato stampa, ma l’indiscrezione del Sole 24 Ore è stata confermata dal commissario Massimiliano Capitanio, relatore della delibera con la quale è stata decisa la multa. Tra metà 2022 e fine estate 2023 sono pervenute all’autorità le segnalazioni su 20 account che avrebbero pubblicato contenuti vietati dall’art. 9 del decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018 (Decreto Dignità).

Al termine dell’istruttoria è stata accertata la violazione da parte di 9 account verificati, ovvero appartenenti ad abbonati Premium. La sanzione per ognuno di essi è stata quantificata in 150.000 euro, quindi il totale è 1,35 milioni di euro. L’azienda californiana è stata considerata responsabile, in quanto il badge blu viene assegnato dopo uno specifico controllo dei requisiti e pertanto doveva intervenire per rimuovere i contenuti.

In base al suddetto articolo (modificato dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018), introdotto per contrastare la ludopatia, è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media.