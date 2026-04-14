Agenti AI autonomi in arrivo su Copilot ispirati a OpenClaw

Microsoft vuole che Copilot smetta di essere un assistente che aspetta i nostri comandi e diventi un agente che lavora da solo, tutto il giorno, tutti i giorni. Secondo un report di The Information, l’azienda sta integrando funzionalità ispirate a OpenClaw, la piattaforma open source per agenti AI locali diventata popolare all’inizio dell’anno, su Microsoft 365 Copilot, con l’obiettivo di farlo funzionare autonomamente 24 ore su 24, completando compiti per conto dell’utente.

Cosa farebbe Copilot sempre attivo

La versione autonoma di Copilot potrebbe monitorare la casella Outlook e il calendario, e proporre ogni mattina una lista di compiti suggeriti per la giornata. Microsoft sta anche esplorando agenti specializzati in base al ruolo, ad esempio marketing, vendite, contabilità, con permessi limitati allo specifico ambito di lavoro. L’idea è isolare ogni agente dalle altre parti dell’azienda, riducendo il rischio di accesso a dati non pertinenti. Omar Shahine, corporate vice president di Microsoft, ha confermato la cosa a The Information.

Il problema sicurezza di OpenClaw

OpenClaw permette di creare agenti AI che girano localmente sul dispositivo dell’utente, il che è un vantaggio per la privacy ma solleva anche gravi preoccupazioni di sicurezza. Le fonti di The Information dicono che Microsoft è convinta di poter implementare versioni più sicure dello strumento. E del resto, il gigante di Redmond ha le risorse e l’infrastruttura per costruire i guardrail necessari.

La conferenza Build e la competizione con Anthropic

Microsoft punta a mostrare alcune di queste funzionalità alla conferenza Build, che inizia il 2 giugno. L’anno scorso, Anthropic aveva lanciato integrazioni di Claude all’interno dei servizi Microsoft 365 e portato Claude Cowork su Copilot per gestire compiti multi-step di lunga durata. Portare capacità agentiche su Copilot aiuterebbe Microsoft a riconquistare i clienti persi verso servizi rivali.

È la stessa direzione che tutto il settore sta prendendo, Anthropic con auto mode su Claude Code, Google con Gemini su Google TV, Apple con la nuova Siri dotata di AI. La differenza è che Microsoft parte dalla posizione più forte, Copilot è già dentro Outlook, Teams, Word e Excel su milioni di PC aziendali. Se riesce a rendere l’agente affidabile e sicuro, non deve convincere nessuno a installare nulla, è già lì.