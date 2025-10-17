Agenti AI in Windows 11: Microsoft garantisce sicurezza

Una delle funzionalità AI annunciate ieri da Microsoft è Copilot Actions. Era già disponibile su web da fine maggio. Gli utenti iscritti al programma Insider potranno testare la versione integrata in Windows 11. Microsoft garantisce la massima sicurezza di questo agente AI.

Sicurezza e privacy con Copilot Actions

Copilot Actions è un agente AI che può completare attività per conto dell’utente interagendo con l’interfaccia di alcuni siti web (solo negli Stati Uniti). La versione integrata in Windows 11 può cliccare, scorrere e scrivere nelle app. L’assistente AI diventa quindi un collaboratore digitale attivo.

Può ad esempio organizzare i file, estrarre informazioni dai documenti PDF o inviare email. Queste azioni devono ovviamente essere autorizzate dall’utente, in quanto Copilot Actions accede a file e dati personali che sono sul computer. Le capacità agentiche sono molto potenti e cambieranno il modo di usare un PC.

Tuttavia, i modelli AI sottostanti hanno ancora diverse limitazioni. Possono eseguire i compiti in modo sbagliato con risultati inattesi (allucinazioni) e sono soggetti a nuovi rischi di sicurezza, come il cross-prompt injection, quando contenuti dannosi nascosti in elementi dell’interfaccia o nei documenti possono sovrascrivere le istruzioni dell’agente AI e provocare azioni indesiderate, tra cui l’esfiltrazione di dati o l’installazione di malware.

Microsoft ha implementato varie protezioni per sicurezza e privacy durante lo sviluppo di Copilot Actions. La funzionalità deve essere attivata manualmente nelle impostazioni. L’agente AI opera con un account separato da quello usato dall’utente, quindi ci sono autorizzazioni distinte. I permessi sono molto limitati e devono essere concessi esplicitamente.

L’accesso ai file può essere revocato in qualsiasi momento. Copilot Actions ha il suo workspace, un ambiente isolato in cui l’agente opera in parallelo all’utente. Durante la fase di test potrà accedere solo alle cartelle predefinite (Documenti, Immagini, Download e Desktop). L’utente può monitorare i progressi e intervenire in qualsiasi momento.

Quando sono necessarie azioni sensibili, Copilot Actions chiederà un’autorizzazione specifica. Le versione preliminare sarà disponibile agli Insider tramite Copilot Labs. Ulteriori informazioni verranno comunicate durante la conferenza Microsoft Ignite 2025 di novembre.