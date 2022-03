Agenzia delle Entrate: niente sportelli, c'è la videochiamata

Possiamo dimenticare le code agli sportelli o l’appuntamento con l’agente incaricato: i tempi sono cambiati e lo è anche l’Agenzia delle Entrate. Da pochi giorni è attivo infatti un nuovo servizio di videochiamata che consente di ricevere specifica assistenza in caso di necessità, accedendovi direttamente dal proprio PC e senza doversi recare fisicamente in alcun ufficio dedicato.

[…] con il nuovo servizio di videochiamata è adesso possibile prenotare un appuntamento online e dialogare con un funzionario dell’Agenzia delle Entrate direttamente da casa o dal luogo in cui ci si trova. Non sarà quindi più necessario recarsi di persona ad uno sportello né fare la coda. Comunicare con il fisco diventa più facile e compatibile con gli impegni della vita quotidiana: una concreta semplificazione per venire incontro alle esigenze dei cittadini Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Come videochiamare l’Agenzia delle Entrate

Per poter effettuare la videochiamata non bisogna far altro che effettuare l’apposita prenotazione disponibile sia sul sito che sull’app del Fisco. “La richiesta di appuntamento“, spiega l’annuncio, “può essere rivolta sia al proprio ufficio di riferimento (per residenza, sede legale o sede di registrazione di un atto) sia a quello che ha in carico la pratica da trattare“. Tra i servizi disponibili in questa fase di lancio si annoverano:

atti e successioni

dichiarazioni e rimborsi

codice fiscale e duplicato della tessera sanitaria

Il servizio è utile anche in senso opposto: qualora ve ne fosse la necessità, può essere anche l’ufficio a chiedere una videochiamata con il cittadino, così da poter espletare eventuali formalità in modo più rapido e diretto.

Per accedere al servizio occorre visitare l’apposita pagina. La videochiamata si inserisce in un importante lavoro di trasformazione digitale dell’Agenzia, con una moltitudine di processi in evoluzione per rendere il Fisco più accessibile e con minori ostacoli per il contribuente.