Agenzia delle Entrate, certificati e istanze online

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'ennesima novità che si inserisce nel solco del percorso di digitalizzazione che il Fisco italiano sta facendo proprio. Non c'è “Fisco amico” se non c'è dematerializzazione, poiché soltanto attraverso i servizi online è possibile aprire un dialogo diretto con il cittadino e mettergli a disposizione ciò di cui necessita (senza oneri, in termini di costi e di tempi, che creano diseconomie di scala delle quali l'Italia necessita di alleggerirsi). Il nuovo servizio “Consegna documenti e istanze” è la grande novità di oggi: è accessibile tramite l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate: tutte le novità

Lo scopo è quello di evitare che il cittadino debba rivolgersi ad uno sportello fisico per fare ciò che ha la possibilità di fare tranquillamente da casa propria. “Inoltre“, spiega l'Agenzia delle Entrate nella propria comunicazione ufficiale, “nella nuova area riservata è stata predisposta una funzionalità dedicata al rilascio dei certificati di attribuzione del codice fiscale e di attribuzione della partita Iva, due certificazioni che fino ad oggi erano rilasciate solo in ufficio, anche tramite servizi agili. Il servizio è molto semplice e consente la rapida generazione, il download e l’eventuale stampa del certificato, in formato originale e in copia conforme“.

Altra importante novità è il servizio “Successione web” con il quale il Fisco ha la capacità di processare in tempo reale i dati inseriti a proposito di informazioni sugli immobili registrati in Catasto:

Il nuovo servizio che consente di inviare via web la dichiarazione e la domanda di volture catastali è ora attivo e disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia. Per accedere, basta inserire le proprie credenziali: un percorso guidato aiuta l'utente a riempire correttamente i campi, segnalando eventuali errori, mentre una nuova funzionalità permette di importare i dati in possesso dell'Agenzia. Viene inoltre offerto supporto alla compilazione tramite alcuni messaggi che segnalano in tempo reale l’inserimento di dati non corretti o documenti non conformi, sulla base delle informazioni in possesso del Fisco, per supportare il contribuente e aiutarlo a non commettere errori.

Per accedere ai servizi c'è un solo ed unico requisito: un sistema di identificazione (SPID, CIE o CNS). Il restyling del sito dell'Agenzia delle Entrate è finalizzato alla semplificazione di menu sempre più corposi ed all'accesso di sempre più utenti ai servizi proposti. La strada maestra per la digitalizzazione è stata trovata ed ogni nuovo servizio abilitato è un passo importante per un'Italia che ha la possibilità di scrollarsi di dosso molti anni di ritardi e molti problemi cronici di dialogo tra Fisco e cittadini.