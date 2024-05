Aggiornamento a Ubuntu 24.04 LTS ufficialmente abilitato

Nonostante fosse atteso già ad aprile, il rilascio di Ubuntu 24.04 LTS era stato rimandato a seguito di un bug abbastanza grave che avrebbe reso inutilizzabile il sistema e costretto gli utenti a reinstallare tutto. Risolto il guaio, la nuova versione è finalmente stata rilasciata in maniera ufficiale a tutti gli utenti. L’edizione, che riporta il nome in codice Noble Numbat, apporta diverse novità all’interfaccia, accompagnate dal kernel Linux 6.8 che permette una migliore ottimizzazione.

Ubuntu 24.04 LTS abilitato per l’aggiornamento dalle vecchie versioni

Tra le principali novità di Ubuntu 24.04 LTS c’è il nuovo ambiente desktop Gnome 46, insieme al pulsante di ricerca del file manager Nautilus, ora posizionato nella barra superiore, che rende possibile ora eseguire una ricerca file globale. Il trasferimento dei file è adesso stato ottimizzato per una maggiore velocità e le voci all’interno delle impostazioni di sistema riorganizzate, in modo da rendere più pratica l’interfaccia.

Non mancano tutte le ottimizzazioni del caso rese possibili dal nuovo kernel Linux 6.8, che garantisce ora maggiori prestazioni con l’hardware più recente come i processori Intel Meteor Lake, oltre a risolvere alcuni problemi che hanno interessato la connettività wifi in alcuni portatili con processore AMD, nonché migliorare il supporto per le CPU Ryzen e anche aggiungere quello per i controller Nintendo Switch Online.

Chi possiede però ancora la versione 22.04 LTS dovrà aspettare fino ad agosto. Questo perché gli aggiornamenti tra versioni LTS vengono scaricati soltanto dopo il rilascio dell’aggiornamento minore successivo alla nuova versione, in questo caso la 24.04.1 LTS attesa per il 15 agosto.

Chi non vuole attendere, può scaricare Ubuntu 24.04 LTS cambiando l’impostazione relativa agli aggiornamenti su “qualsiasi nuova versione”, che si trova nella parte inferiore della schermata nella sezione Software e aggiornamenti.

Chi invece fa uso di versioni più recenti, come 23.01 “Mantic Minotaur”, dovrà soltanto attendere la comparsa del messaggio con la richiesta da accettare con un solo clic.