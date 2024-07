Aggiornamento RCS migliora messaggistica tra iPhone e Android

Introdotto con iOS 18 per gli iPhone, Rich Communication Services (RCS) è un protocollo di comunicazione che funziona con Google Messaggi per sostituire i tradizionali SMS. Offre funzioni avanzate come la condivisione di file, le chat di gruppo e gli indicatori di digitazione. Tuttavia, mancano ancora diverse funzioni essenziali, come le risposte dirette ai messaggi, la modifica e l’eliminazione dei messaggi e le reazioni personalizzate. Queste carenze limitano l‘interoperabilità tra i diversi sistemi operativi mobili.

Rispondere, reagire e modificare: le novità di RCS tra Android e iOS

La versione Universal Profile 2.7 di questo protocollo, completata a giugno e resa pubblica a luglio, introduce la funzionalità “Extended Messaging“. Questo aggiornamento mira a migliorare l’interoperabilità tra Android e iPhone. Le nuove caratteristiche includono la possibilità di rispondere e reagire ai messaggi, anche con reazioni personalizzate. Gli utenti potranno anche modificare, richiamare ed eliminare i messaggi inviati.

Il nuovo aggiornamento di RCS rende le reazioni con emoji personalizzate compatibili tra iPhone e Android

Attualmente, l’applicazione Messaggi su iOS e Google Messaggi su Android convertono le reazioni nelle conversazioni SMS in modo da far apparire correttamente le emoji. L’integrazione di questa funzionalità nello standard RCS significa che le applicazioni di terze parti non dovranno più tradurre ogni reazione. Le reazioni possono includere emoji o emoticon e sarà possibile rimuoverle in seguito. Inoltre, sono supportate anche reazioni personalizzate, come Live Stickers o Photomojis.

Con lo standard RCS è possibile modificare i messaggi

Un altro miglioramento interessante è il supporto per le risposte in serie ai post o alle discussioni. Ciò consentirà agli utenti iOS di vedere i post a cui fanno riferimento gli utenti Android. L’aggiornamento dello standard RCS include anche funzioni per cancellare e modificare i messaggi per correggere gli errori di battitura.

È stata introdotta anche la possibilità di richiamare/cancellare un messaggio subito dopo averlo inviato. Infine, estende la funzione di segnalazione dello spam ai messaggi personali. Ciò consente agli utenti di segnalare comportamenti inappropriati e frodi.