Aggiornamento Samsung Galaxy S24: sicurezza, stabilità e IA

Un primo importante aggiornamento è disponibile per la nuova serie degli smartphone Samsung: Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra stanno ricevendo infatti in queste ore il pacchetto di upgrade che apporta una serie di interventi correttivi per rettificare o potenziare le funzionalità previste all’interno della nuova generazione di device. Un momento importante per ogni nuovo device giunto sul mercato, soprattutto per un dispositivo che ha immediatamente impressionato grazie alle sue novità relative all’IA: in questo momento per molti modelli la consegna è ritardata, ma il prezzo è scontato e rappresenta una immediata opportunità.

Tra gli interventi correttivi previsti nel primo pacchetto di aggiornamento è previsto anzitutto il corpus di patch introdotto con la distribuzione del mese di febbraio: un intervento condiviso con l’intera gamma Galaxy, insomma, in ottemperanza alle policy di aggiornamento mensile previsto dal gruppo.

Si segnalano inoltre correttivi dedicati specificatamente alla generazione S24:

Aggiunta l’opzione Modalità Vivida al menù display, aggiornamento che va a rettificare una tonalità di colori che secondo alcune critiche non esprimeva al meglio le potenzialità del display;

al menù display, aggiornamento che va a rettificare una tonalità di colori che secondo alcune critiche non esprimeva al meglio le potenzialità del display; Ottimizzazione della stabilità della fotocamera, per poter utilizzare al meglio la combinazione di sensori prevista sul dispositivo;

Miglioramento delle prestazioni di intelligenza artificiale, elemento centrale della nuova generazione.

Il pacchetto di aggiornamento pesa poco più di 700MB:

La gamma S24 parte da 929 Euro e la distribuzione del primo aggiornamento rappresenta da sempre l’inizio di un percorso che fin dai primi passi questo smartphone ha visto nascere sotto una buona stella.