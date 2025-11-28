Aggiusta il campanello con questa soluzione SENZA FILI a 16€, geniale

Una furbata stratosferica ma che risolve il tuo problema. Citofono rotto? Aggiustalo con una spesa minima grazie al campanello senza fili di Tecknet. Un prodotto che installi senza fili, nel giro di pochi minuti e che personalizzi a piacere. Impossibile da perdere ora che è in sconto al Black Friday 2025. Portalo a casa a soli 16,99 euro scontato del 37% su Amazon.

Il campanello senza fili di Tecknet è un prodotto elementare ma comunque comodissimo. È composto da due pezzi ossia il campanello in sé e per sé e il ricevitore. Non richiede alcun lavoro di muratura o tecnico, infatti puoi farlo da solo nel giro di pochissimi minuti. In confezione ti viene fornito il kit per fissare il pezzo all’esterno ed entra subito in funzione. Con una portata di 400 metri, suonerie personalizzabili e LEd incorporati, non ha rivali. Trattandosi di un prodotto che va montato all’esterno (il campanello), è impermeabile e resistente a qualunque genere di intemperia meteorologica.

Una volta che hai scelto dove metterlo, fissa al muro il campanello. Questo è il dispositivo che i tuoi ospiti useranno per farti sapere che sono fuori casa. Con la sua luce incorporata è facile da distinguere anche quando c’è poca luce, come di notte. In casa, invece, devi installare il ricevitore: collegalo alla corrente ed è operativo. Se qualcuno suona, lui riceve il segnale e te lo fa sapere. Su di lui trovi i pulsanti con cui lo personalizzi. Scegli tra 5 livelli di volume e ben 60 melodie preimpostate per rispondere a ogni esigenza.Il sistema è così affidabile che lo puoi utilizzare praticamente ovunque e non solo in ambito domestico ma, ad esempio, anche per il tuo negozio.

Con soli16,99 euro su Amazon compralo subito. Il campanello senza fili di Tecknet è facile da montare e anche intelligente da utilizzare. Approfitta dello sconto del 37% al Black Friday.