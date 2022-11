Aggregatore di conti corrente: cos'è e perché non puoi farne a meno

Vista la semplicità nell’apertura di conti corrente online, molte persone hanno accumulato diversi servizi di questo tipo. Questo tipo di comportamento permette di sfruttare al meglio i vantaggi di ogni singola piattaforma ma, al contempo, può creare non poca confusione.

La gestione di ogni singolo servizio, quando cominciano ad essere tre o quattro, può non essere così semplice. In tal senso, un aggregatore di conti corrente è la soluzione ideale. Ma di cosa si tratta?

Alcune app legate proprio ai conti online permettono non solo di agire sulla piattaforma per cui sono state create, ma anche di “prendere il controllo” di altre simili. In questo contesto, illimity offre una delle migliori soluzioni possibili.

L’app legata a tale conto infatti propone la funzionalità illimity connect. Questa consente di visualizzare una lista con tutte le banche su cui si è aperto un conto ed effettuare bonifici bancari da ognuna di esse, con pochi e semplici tocchi sul display.

illimity offre un aggregatore di conti corrente tra i migliori in circolazione (e non solo)

Il lavoro di illimity connect permette di avere una visione complessiva del proprio stato finanziario, proponendo un riassunto dei conti intestati, il tutto rispettando la privacy dell’utente.

L’aggregazione delle tue banche e i bonifici dai diversi conti diversi risultano assolutamente sicuri e gestiti secondo gli standard europei della PSD2 (Payment Services Directive 2).

Di fatto, illimity non memorizza le credenziali di accesso alle altre banche e, tutti i dati dell’utente, sono trattati con il massimo rispetto della privacy. Come è facile intuire, questo conto va ben oltre allo strumento di aggregazione dei conti.

La possibilità di aprire dei conti deposito con interessi fino al 4%, per esempio, è un’altra attrattiva non da poco. Lo stesso conto corrente, a canone zero e con carta di debito inclusa, rappresenta un ottimo modo per gestire le proprie finanze.

Attraverso la già citata app poi è possibile effettuare diversi tipi di pagamento, inclusi:

bollettini postali ;

; MAV/RAV ;

; F24 ;

; ricariche telefoniche.

Al di là del discorso aggregatore dunque, una delle migliori piattaforme per quanto concerne l’home banking.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.