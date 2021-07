Agic Technology è Microsoft Partner of the Year 2021

Microsoft ha annunciato finalisti e vincitori del premio Partner of the Year 2021, assegnato alle aziende che dimostrano eccellenza nell'implementazione delle soluzioni software della società di Redmond. Per l'Italia è stata scelta Agic Technology. I vincitori verranno nominati durante l'evento digitale Microsoft Inspire del 14-15 luglio.

Agic Technology: eccellenza italiana

All'edizione 2021 hanno partecipato oltre 4.400 aziende di 130 paesi in 56 categorie. Le macro categorie sono sei: Azure, Business Applications, Modern Work & Security, Industry, Social Impact e Business Excellence. Oltre a quelli generali, Microsoft assegna anche i premi per ogni paese. Agic Technology è dunque il Country Partner of the Year 2021 per l'Italia.

Utilizzando le soluzioni software offerte da Microsoft, tra cui Azure, Dynamics 365 e Office 365, Agic Technology ha guidato le aziende italiane nei loro percorsi di trasformazione digitale e di adozione del cloud. Sicuritalia, ad esempio, ha migliorato il controllo e la pianificazione delle attività, adottando Dynamics 365 come CRM e sfruttando l’integrazione con Microsoft 365 e Teams.

Invitalia, struttura a supporto del Commissario Straordinario per l’Emergenza, ha invece implementato in tempi rapidissimi (due settimane) una soluzione di Supply Chain Management, basata su Dynamics 365, per ottimizzare la gestione e distribuzione dei dispositivi di protezione individuale e delle altre forniture legate al COVID-19.

Roberto Cecilia Santamaria, Managing Partner di Agic Technology, ha dichiarato: