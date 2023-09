AI 4 Italy: impatto dell'IA generativa sull'Italia

Microsoft Italia e The European House – Ambrosetti hanno presentato al Forum di The European House – Ambrosetti lo studio AI 4 Italy che descrive l’impatto dell’intelligenza artificiale generativa sull’Italia e le opportunità offerte dalla tecnologia per le aziende.

L’intelligenza artificiale generativa, in particolare con il lancio pubblico di ChatGPT, ha suscitano molto interesse e innescato diversi dibattiti sulle implicazioni economiche, etiche e sociali. Lo studio AI 4 Italy, che descrive l’impatto della tecnologia sull’economia italiana, è stato realizzato con la collaborazione di oltre 100 aziende.

Dopo aver censito tre tipologie diverse di use case, distribuiti su 15 diversi settori economici e 8 tipologie di processi aziendali, Microsoft Italia ha quantificato l’impatto che questa tecnologia può avere su produttività e crescita. Lo studio evidenzia che l’IA generativa può incrementare il livello di produttività e mantenere lo stesso livello di benessere economico.

Gli effetti positivi della tecnologia sono già visibili nei settori finanziario, manifatturiero e sanitario, ma può avere applicazioni concrete in tutti i settori. L’IA può generare fino a 312 miliardi di euro di valore aggiunto annuo, pari al 18% del PIL italiano. Ciò comporta però un approccio responsabile, caratterizzato da trasparenza, affidabilità, sicurezza ed equità.

Per sfruttare tutti i vantaggi della tecnologia è inoltre necessario incrementare la digitalizzazione delle imprese e sviluppare le giuste competenze. Secondo lo studio AI 4 Italy mancano 3,7 milioni di occupati con competenze digitali di base e 137.000 iscritti ai corsi di laurea ICT.

Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia, ha dichiarato:

L’impatto dell’IA e i benefici che è in grado di generare non hanno precedenti rispetto alle rivoluzioni digitali fino ad ora conosciute, come l’avvento del browser o dei cellulari. Siamo di fronte a un fenomeno senza pari, che contribuirà a migliorare il mondo in cui viviamo e a raggiungere obiettivi finora impensabili. Come Microsoft, crediamo che l’IA sarà un copilota di tanti aspetti della nostra vita: un amplificatore del lavoro delle persone e delle aziende, capace di liberare tempo da attività di routine, aumentare la creatività e dare spazio a nuovi scenari di crescita, innovazione e ingegno umano, senza trascurare gli aspetti etici e un necessario senso di responsabilità condivisa, indispensabili per sviluppare e utilizzare questa tecnologia in sicurezza. In Italia, insieme alla nostra rete di partner sul territorio, stiamo attivando AI L.A.B. un programma nazionale per supportare le imprese, il mondo accademico e della ricerca e quello della Pubblica Amministrazione ad individuare gli scenari strategici di innovazione in ambito IA, supportare la loro implementazione in modo rapido e garantire la formazione di studenti e lavoratori, creando le competenze necessarie. Insieme possiamo far crescere il Paese con una nuova ondata di innovazione sicura e responsabile, contribuendo alla crescita sostenibile delle nostre imprese e di tutto il comparto del Made in Italy.