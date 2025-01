AI per la creatività pubblicitaria: prova gratis AdCreative.ai

L’intelligenza artificiale è al servizio della creatività pubblicitaria con la soluzione di AdCreative.ai: la puoi provare gratis semplicemente effettuando la registrazione, senza alcuna spesa. Solo dopo aver deciso se le sue caratteristiche sono adatte alle tue esigenze, potrai scegliere di attivare un abbonamento (guarda i piani proposti).

AdCreative.ai: l’AI per la tua pubblicità

Cosa è in grado di fare? La risposta a questa domanda, sinteticamente, è Tutto . Genera inserzioni e annunci ottimizzati per favorire le conversioni, trasforma le foto dei prodotti in immagini o video pronti per la pubblicazione sugli e-commerce, crea testi e titoli efficaci per catturare l’attenzione dei clienti. Ancora, l’AI è capace di identificare le attività che restituiscono risultati migliori (attraverso tracking, statistiche e approfondimenti), preleva informazioni dai siti Web della concorrenza per fornire suggerimenti mirati e semplifica il flusso di lavoro con i modelli personalizzati. Scopri di più nella pagina dedicata.

Quella proposta da AdCreative.ai è una soluzione all-in-one adatta a ogni realtà: dal singolo professionista alla piccola impresa, dalle aziende che gestiscono uno store online alle agenzie. Approfitta della possibilità di provarla gratis per sfruttarne le potenzialità, ti consentirà di aumentare le vendite, di risparmiare decine di ore di lavoro ogni settimana e di prevedere il rendimento delle campagne ancor prima di metterle online, tutto questo grazie all’azione degli algoritmi.

AdCreative.ai è attiva dal 2021, ha sede a Parigi ed è riconosciuta come azienda innovativa dal governo francese. L’obiettivo del suo team, distribuito in tutto il mondo, è proprio quello di portare l’AI nel mondo del marketing. Scopri di più sul sito ufficiale, dove trovi anche una panoramica completa delle funzionalità e delle caratteristiche integrate, in continua evoluzione con nuove aggiunte: tra le altre cose, nel 2024 è toccato a Buyer Personas, al controllo della conformità, ai test Creative Scoring AI, a Creative Utility Suite e ai servizi fotografici di moda.