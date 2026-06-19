 L'AI Firefly di Adobe arriva in Premiere e Illustrator e InDesign
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L'AI Firefly di Adobe arriva in Premiere e Illustrator e InDesign

Firefly di Adobe arriva in Premiere, Illustrator e InDesign con automazione specifica per ogni app. Brand kit generati da descrizioni.
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Firefly di Adobe arriva in Premiere, Illustrator e InDesign con automazione specifica per ogni app. Brand kit generati da descrizioni.
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Firefly, l’assistente AI di Adobe, arriva su Premiere Pro, Illustrator, InDesign e Frame.io, con capacità specifiche per ciascuna app. Non è più solo generazione di immagini: ordina clip, rinomina file in batch, crea kit brand da zero e genera storyboard.

Firefly è già presente su Express, Photoshop e Acrobat. È supportato da ChatGPT, Claude e Copilot. Adobe prevede di aggiungere presto Google Gemini e Slack.

Cosa fa Firefly nelle nuove app

In Premiere Pro, ordina gli asset nei bin, rinomina i clip in batch, identifica le domande nelle interviste e aggiunge marcatori. Per chi monta video e passa ore a organizzare il materiale prima di iniziare a tagliare.

In Illustrator, riorganizza i livelli in un documento e controlla i font mancanti. Operazioni che richiedono clic ripetitivi ora gestite dall’AI.

In InDesign e Frame.io, l’assistente è integrato per collaborazione e revisione, i dettagli specifici non sono ancora completi.

Elements: salvare i personaggi AI per riusarli

La novità più interessante per i creativi è Elements, che permette di salvare personaggi, oggetti e location generati dall’AI come elementi riutilizzabili tra i progetti. Se si crea un personaggio per una campagna, si può riusare in video, illustrazioni e documenti diversi mantenendo la coerenza visiva.

C’è anche Projects, una funzione che archivia gli asset esistenti in un unico posto e condivide il contesto tra i progetti. Utile per team che lavorano su serie video o campagne brand. Entrambe le funzionalità sono in beta privata.

Brand kit e storyboard generati dall’AI

Si descrive un brand e il suo stile, o si carica materiale esistente, e Firefly genera un kit brand completo: loghi, identità visiva, palette colori. È possibile anche generare video prodotto dalle foto e creare storyboard per la produzione video.

È il territorio di Canva, che offre funzionalità simili da tempo. Adobe sta trasformando Firefly in un concorrente diretto, con il vantaggio dell’integrazione nativa in Premiere, Illustrator e Photoshop che Canva non ha.

Fonte: Adobe

Pubblicato il 19 giu 2026

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