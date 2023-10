L’AI di Firefox smaschera le recensioni online false

Mozilla ha deciso di contrastare le recensioni false sui siti di e-commerce con una nuova funzione di Firefox, basata sull’intelligenza artificiale. Questa funzione, annunciata lo scorso maggio, è in grado di individuare quando un commento su un prodotto è stato generato da… un’altra intelligenza artificiale. È un modo pratico, quindi, per evitare di essere ingannati quando si fa shopping.

Mozilla, infatti, ha acquisito Fakespot, un servizio online che aiuta gli utenti a filtrare le recensioni false, i venditori inaffidabili e i prodotti contraffatti. In seguito all’acquisizione, Mozilla ha integrato la tecnologia di Fakespot nel browser Firefox mettendo a punto un’intelligenza artificiale in grado di analizzare “i modelli e le somiglianze tra le recensioni per individuare quelle che sono potenzialmente ingannevoli”.

La nuova funzione si chiama “Review Checker” e funzionerà inizialmente su Amazon, BestBuy e Walmart. Dopo alcuni mesi, lo strumento sta finalmente guadagnando popolarità tra gli utenti. Mozilla ha avviato i primi test “con un gruppo ristretto di utenti negli Stati Uniti”, ha riferito un portavoce dell’organizzazione a The Verge. La funzione, che verrà distribuita a tutti nel mese di novembre, si attiva con una piccola icona a destra della barra di ricerca.

Firefox combatte le recensioni false con la sua AI

Premendo sull’icona, si apre una barra laterale che esamina la pagina del prodotto e, soprattutto, assegna una valutazione a 5 stelle alle recensioni online degli utenti. Più alta è la valutazione, più attendibile è la pagina. Al contrario, è molto probabile che i commenti siano del tutto falsi. Lo strumento evidenzia anche le recensioni più pertinenti per aiutare gli utenti nella loro decisione.

FakeSpot offre anche un servizio di estensione per Chrome e Safari, oltre a un’applicazione per Android e iOS. L’inserimento del suo strumento in Firefox non comporterà l’interruzione del supporto per queste soluzioni, ha garantito Mozilla.