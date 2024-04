L'AI generativa convince gli americani secondo Adobe Analytics

L’AI generativa ha fatto irruzione sulla scena con il rilascio di ChatGPT da parte di OpenAI a novembre 2022. Da allora, questa innovativa tecnologia ha rapidamente guadagnato terreno, diventando parte integrante della vita di molti americani.

Secondo un recente sondaggio condotto da Adobe Analytics su 3.000 partecipanti, circa il 53% degli americani ha già sperimentato l’intelligenza artificiale generativa. Questo dato evidenzia l’entusiasmo e la curiosità che circondano questa tecnologia, con un’ampia fetta della popolazione desiderosa di esplorarne le potenzialità.

Per gli americani l’AI migliora creatività e produttività

I fornitori di AI generativa, tra cui Adobe con il suo modello generativo text-to-image Firefly, possono tirare un sospiro di sollievo: l’82% degli intervistati concorda sul fatto che l’intelligenza artificiale sia uno strumento in grado di migliorare la loro creatività e semplificare la loro vita. La percezione positiva apre la strada a un’ulteriore adozione e integrazione di questa tecnologia nelle attività quotidiane.

Tra coloro che utilizzano l’AI generativa, il 41% la impiega quotidianamente, dimostrando come questa tecnologia stia rapidamente diventando parte integrante delle routine di molti. L’intelligenza artificiale trova applicazione in una vasta gamma di contesti, con l’81% degli utenti che la utilizza per progetti personali, il 30% per il lavoro e il 17% per la scuola.

L’indagine ha evidenziato come l’AI generativa venga impiegata per una varietà di compiti specifici. Il 64% degli utenti la utilizza per ricerche e brainstorming, il 44% per redigere contenuti scritti e il 36% per creare immagini o presentazioni.

L’AI generativa rivoluziona l’e-commerce

L’IA generativa sta trasformando anche il settore dell’e-commerce. Il 41% degli americani si aspetta che i marchi utilizzino questa tecnologia per migliorare il servizio clienti, e il 58% afferma che le proprie esperienze di acquisto online sono già migliorate grazie a questa tecnologia. L’AI generativa, infatti, facilitare il confronto dei prezzi, permette di personalizzare i consigli per gli acquisti e può migliorare l’assistenza complessiva ai clienti, rendendo l’esperienza di acquisto online più soddisfacente.

I limiti dell’intelligenza artificiale generativa

Nonostante l’entusiasmo diffuso, gli americani mantengono una prospettiva realistica sui limiti dell’AI generativa. Il 72% degli intervistati ritiene che, pur essendo uno strumento potente, non potrà mai replicare completamente la creatività umana. Questa consapevolezza sottolinea l’importanza di considerare questo strumento come un complemento, piuttosto che un sostituto, delle capacità umane.