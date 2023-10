AI generativa: un mercato da 143 miliardi di dollari nel 2027

L’intelligenza artificiale sta diventando un elemento sempre più centrale nei piani strategici delle grandi imprese. Molte società stanno investendo nello sviluppo o nell’implementazione di modelli di AI generativi, da destinare a specifiche attività aziendali. Secondo un recente report di IDC, gli investimenti in quest’ambito da parte delle imprese continueranno a crescere. L’analisi prevede infatti che la spesa dedicata all’inserimento dell’IA nei processi aziendali, anche attraverso l’utilizzo mirato di sistemi di AI generativa, registrerà un trend positivo nel prossimo futuro.

Stando alle stime di International Data Corporation (IDC), la spesa complessiva per le soluzioni di intelligenza artificiale generativa – inclusi software, hardware infrastrutturale e servizi IT/professionali per lo sviluppo e implementazione di modelli AI – raggiungerà i 143 miliardi di dollari entro il 2027.

Nello specifico, IDC prevede che gli investimenti aziendali in questo settore ammonteranno a quasi 16 miliardi di dollari su scala globale già nel 2023, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 73,3% nel periodo 2023-2027. Questi dati confermano come l’AI generativa sia destinata ad acquisire un ruolo economico sempre più rilevante, grazie agli ingenti capitali che le imprese di tutto il mondo investiranno per sfruttare le sue potenzialità.

“L’IA generativa non è una moda passeggera o un semplice fenomeno mediatico. È una tecnologia rivoluzionaria con effetti e impatti profondi sul business”, ha affermato Ritu Jyoti, vicepresidente del gruppo IDC.

Rispetto alla spesa globale per l’intelligenza artificiale e per l’IT, gli investimenti nell’AI generativa hanno registrato una crescita molto più rapida nello stesso periodo, secondo IDC. Infatti, il tasso di crescita annuo composto (CAGR) degli investimenti nell’IA generativa è più che raddoppiato, mentre quello della spesa globale per l’IA è aumentato solo del 17,5% e quello della spesa globale per l’IT è stato del 2,8%.

L’AI generativa: una rivoluzione in tre fasi

Secondo l’International Data Corporation, il percorso di adozione dell’IA generativa seguirà tre fasi: una fase di sperimentazione iniziale, una fase di implementazione massiccia e una fase di adozione diffusa, in cui le organizzazioni integreranno l’intelligenza artificiale generativa nella loro strategia e cultura aziendale.

Secondo Rick Villars, vice presidente di IDC, la spesa per l’IA generativa sarà frenata fino al 2025 da vari fattori, tra cui le fluttuazioni nella domanda e nell’offerta di risorse per i processori e le reti, e la sfiducia nei modelli e nelle competenze dell’IA. Tuttavia, entro il 2028, la spesa per l’IA generativa raggiungerà il 28,1% della spesa totale per l’IA, mostrando una forte crescita rispetto al 2023, quando era solo il 9%.