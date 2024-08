AI di Google individua malattie mortali senza esami invasivi

Andare dal medico con febbre, tosse o altri sintomi comuni è di solito sufficiente per ottenere una diagnosi ed eventualmente un trattamento. Ma a volte sono necessari esami più approfonditi. Ad esempio, è necessario recarsi in un laboratorio o in una clinica per effettuare un esame del sangue. Si tratta di una procedura invasiva, i cui risultati richiedono un certo tempo per essere analizzati. L’intelligenza artificiale vuole cambiare tutto questo.

Stiamo assistendo all’emergere di metodi che non richiedono punture o prelievi, pur consentendoci di determinare rapidamente cosa ha colpito il paziente. Per farlo, l’AI guarda l’utente negli occhi, ma può anche interessarsi alla forma e al colore della lingua, due fattori che possono identificare diverse patologie. Il modello su cui Google sta attualmente lavorando in collaborazione con aziende specializzate adotta un approccio diverso: la bioacustica.

Come l’AI di Google riesce a diagnosticare una malattia mortale

La bioacustica, come suggerisce il nome, consiste nello studio dei suoni per interpretarli e attribuire loro un significato biologico. Google si sta concentrando sul rilevamento della malattia infettiva più letale al mondo: la tubercolosi.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, uccide circa 4.500 persone al giorno. Può essere curata, ma il problema è che molti pazienti non vengono diagnosticati in tempo. Google ha collaborato con una start-up indiana, Salcit Technologies, per fare qualcosa al riguardo. In India, quasi 250.000 persone muoiono di tubercolosi ogni anno.

Per addestrare il suo modello di intelligenza artificiale ha utilizzato 300 milioni di estratti sonori provenienti da tutto il mondo: tosse, raffreddore, starnuti, respiri, ecc. Da YouTube, per esempio, ma anche da ospedali che prelevano campioni sonori da pazienti affetti da tubercolosi. Utilizzando questi campioni, l’intelligenza artificiale può identificare le sottili differenze nella tosse delle persone e fare una diagnosi precisa. Tutto ciò che serve è uno smartphone.

Google e i suoi partner vogliono rendere il rilevamento della tubercolosi alla portata di tutti

In India, Salcit Technologies sta già utilizzando la propria AI per rilevare la tubercolosi. Il modello di Google viene utilizzato per migliorarlo e i risultati sono molto incoraggianti. Tossendo per 10 secondi vicino a un telefono cellulare, l’applicazione fornisce una risposta con un tasso di precisione del 94%. Il vantaggio di questo dispositivo è che è molto facile da usare in luoghi dove non sono disponibili apparecchiature più sofisticate.

Per Shravya Shetty, direttore della ricerca ingegneristica di Google, l’obiettivo è anche quello di addestrare il maggior numero possibile di persone a utilizzarlo. Alla fine, l’accesso a uno smartphone sarà sufficiente per fare una diagnosi a qualcuno, o persino a se stessi. Naturalmente, questo solleva una serie di problemi.

Gli sforzi di Google nel campo medico

Gli operatori sanitari dovranno accettare questo nuovo strumento, che sta cambiando radicalmente il modo in cui svolgono il loro lavoro. Anche le persone che non sono molto a loro agio con gli strumenti tecnologici potrebbero trovare difficoltà, ad esempio se non pensano di mettersi in un posto tranquillo per evitare rumori di disturbo durante la registrazione della tosse.

Anche se molto promettente, l’AI di Google è ancora in fase di sviluppo e la commercializzazione è ancora lontana. Questo non è il primo tentativo dell’azienda di Mountain View. Nel 2018 ha annunciato di essere al lavoro su un’intelligenza artificiale in grado di rilevare il cancro al seno nel 99% dei casi.