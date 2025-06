AI linguistica: NVIDIA DGX SuperPOD con DGX GB200 per DeepL

Per capire quale sia la portata della novità annunciata, DeepL fa un esempio concreto: grazie alla soluzione NVIDIA DGX SuperPOD con sistemi DGX GB200, appena implementata, la sua AI linguistica potrà tradurre tutto il Web in un’altra lingua impiegando poco più di 18 giorni. In precedenza, con le tecnologie della scorsa generazione, ne erano necessari 194.

DeepL ha scelto la piattaforma NVIDIA DGX SuperPOD

È la prima azienda in Europa ad affidarsi alla piattaforma, un supercomputer già operativo e localizzato geograficamente in Svezia, presso il partner EcoDataCenter. Questo migliorerà le capacità di ricerca dello strumento, abilitando funzionalità generative inedite e permettendo di ampliare l’offerta proposta. Inoltre, consentirà di adottare un approccio differente alla fase di addestramento dei modelli, portando a un’esperienza utente più interattiva.

DGX SuperPOD con sistemi DGX GB200 ha un design su scala rack raffreddato a liquido e una scalabilità che supporta decine di migliaia di GPU.

Stando a quanto si legge nel comunicato ufficiale, i passi in avanti si noteranno fin da subito, in termini di qualità, velocità e naturalezza delle traduzioni, oltre che con la disponibilità di più opzioni per l’AI generativa. Queste le parole di Jarek Kutylowski, amministratore delegato e fondatore di DeepL.

Noi di DeepL siamo orgogliosi del nostro impegno costante nella ricerca e nello sviluppo, che ci ha permesso di fornire soluzioni che superano quelle dei nostri concorrenti. Quest’ultima implementazione consolida ulteriormente la nostra posizione di leader nel settore dell’AI linguistica. Dotando la nostra infrastruttura di ricerca delle tecnologie più recenti, non solo miglioriamo la nostra offerta esistente, ma esploriamo anche nuovi prodotti interessanti. Il ritmo dell’innovazione nell’AI è più veloce che mai e integrare questi progressi nel nostro stack tecnologico è essenziale per continuare a crescere.

I progressi di oggi e un futuro multimodale

Quali sono, in termini concreti, i vantaggi derivanti dall’implementazione? Oltre alla possibilità di tradurre l’intero Web in meno di un decimo del tempo richiesto in precedenza, ce ne sono altri.

Il tempo necessario per tradurre l’Oxford English Dictionary in un’altra lingua passerà da 39 secondi a 2 secondi;

la traduzione di “Alla ricerca del tempo perduto” di Marcel Proust, il libro più lungo del mondo, sarà ridotta da 0,95 secondi a soli 0,09 secondi;

nel complesso, i nuovi cluster garantiranno una produzione di testo 30 volte superiore rispetto ai sistemi precedenti.

La società ha inoltre confermato l’intenzione di rendere i modelli multimodali uno standard. Questo permetterà di evolvere le capacità dello strumento e di ampliare la libertà di personalizzazione, così che ogni utente possa dar vita a un’esperienza su misura, costruita sulla base delle sue esigenze.