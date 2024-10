DeepL Write ora scrive (e riscrive) in italiano

A partire da oggi, DeepL Write supporta anche l’italiano e il portoghese. Si tratta del servizio di IA generativa definito dai suoi stessi creatori un assistente di scrittura , che offre strumenti come il controllo della grammatica, dell’ortografia e della punteggiatura, suggerimenti sui sinonimi e sulle frasi da utilizzare e la riscrittura di un testo al fine di migliorarne la qualità, cambiandone lo stile se necessario in base alla destinazione d’uso.

Il funzionamento poggia sugli stessi modelli linguistici impiegati dalla società per DeepL Traduttore, sfruttando una tecnologia sviluppata per rilevare le sfumature e il contesto. L’obiettivo dichiarato è quello di aiutare i professionisti e le aziende a creare testi impeccabili tramite l’IA .

Come spesso accade per questo tipo di servizi, offre una formula gratuita accessibile a tutti senza alcuna spesa e una versione Pro a pagamento arricchita da caratteristiche aggiuntive.

Con l’inclusione dell’italiano e del portoghese (brasiliano ed europeo) annunciata oggi, Write sale così a un totale di sei lingue supportate. Le altre sono inglese (americano e britannico), tedesco, spagnolo e francese. Di seguito con le parole di Jarek Kutylowski, Founder e CEO di DeepL.

Sentiamo spesso parlare di problemi di comunicazione tra colleghi e clienti, persino nella propria madrelingua. È dimostrato infatti che scrivere in maniera professionale è fondamentale per riuscire a vendere prodotti, servizi e idee in modo efficace. Le aziende di tutto il mondo, comprese quelle che operano in lingua italiana e portoghese, si stanno rendendo conto di quanto sia importante non solo tradurre correttamente, ma anche scrivere bene. Ed è qui che entra in gioco DeepL Write.