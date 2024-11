DeepL svela DeepL Voice, la traduzione vocale con l'AI

DeepL ha appena lanciato DeepL Voice, la sua prima soluzione per la traduzione vocale, con la presentazione di due prodotti: DeepL Voice per le riunioni e DeepL Voice per le conversazioni. In pratica, ora è possibile fare meeting online in un sacco di lingue diverse e tradurre al volo le chiacchierate faccia a faccia.

Arriva DeepL Voice, la traduzione vocale di DeepL in tempo reale grazie all’AI

Jarek Kutylowski, il fondatore e CEO dell’azienda con sede a Colonia, ci tiene a precisare che l’obiettivo era portare nella traduzione vocale simultanea la stessa qualità e sicurezza che già contraddistinguono la piattaforma di traduzione. Per essere sicuri di offrire una soluzione che risolva davvero le sfide delle aziende, hanno lavorato a stretto contatto con alcuni clienti nell’ambito di un programma beta. Insomma, nulla è stato lasciato al caso.

Tradurre il parlato in tempo reale non è semplice come tradurre un testo scritto. Ci sono diversi elementi problematici: frasi incomplete, pronunce strane, ritardi e altri fattori che possono far venire fuori traduzioni senza senso e rendere mediocre l’esperienza utente. Ma DeepL – tra i migliori strumenti di traduzione AI in circolazione, ne ha tenuto conto sin dalle prime fasi di sviluppo per permettere alle aziende di abbattere le barriere linguistiche e comunicare in più lingue con agilità.

Due strumenti per le riunioni e le conversazioni

Per la traduzione vocale, DeepL Voice mette in campo due prodotti specifici:

DeepL Voice per riunioni: elimina le barriere linguistiche durante i meeting virtuali. Ognuno parla nella lingua che preferisce e gli altri vedono i sottotitoli tradotti in diretta. Niente più imbarazzi, tutti possono intervenire nella propria lingua senza problemi.

DeepL Voice per conversazioni: permette di tradurre le chiacchierate dal vivo tra due persone usando lo smartphone o il tablet. Ci sono due modalità di visualizzazione, così entrambi possono leggere le traduzioni senza sforzo sullo stesso dispositivo.

DeepL Voice è già disponibile per le aziende di tutto il mondo. Per ora supporta 13 lingue (inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo, coreano, giapponese, olandese, polacco, portoghese, russo, svedese e turco), con i sottotitoli in tutte le 33 lingue supportate da DeepL Traduttore. E presto se ne aggiungeranno altre.