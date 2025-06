AI Mode di Google aiuta a capire meglio la finanza

Poco a poco, Google sta introducendo nel suo motore di ricerca nuove esperienze basate sull’intelligenza artificiale generativa. Oggi offre già la funzione AI Overview, che fornisce risposte dirette, generate da Gemini, alle ricerche degli utenti. Negli Stati Uniti, il motore di ricerca offre una funzione più avanzata chiamata “AI Mode“, che consente agli utenti di chattare con un’interfaccia chatbot.

AI Mode di Google spiega il mercato azionario con grafici su misura e risposte in chat

Google ha appena annunciato una nuova funzione di AI Mode che consentirà agli utenti di generare facilmente grafici per visualizzare i dati. Per il momento si tratta solo di un test. Ma quando sarà disponibile in tutto il mondo, questa nuova funzione potrebbe essere molto utile per chi lavora nel settore finanziario e per chi inizia a muovere i primi passi in questo settore.

Come si legge nell’annuncio di Google: “[…] stiamo iniziando a testare una nuova funzione che permette di creare grafici interattivi con AI Mode. L’obiettivo è rendere più comprensibili i dati finanziari, come quelli relativi ad azioni e fondi comuni. Quando un utente fa una domanda su questi temi, l’AI non solo fornisce una risposta testuale, ma genera anche un grafico dinamico, che mostra l’andamento dei dati nel tempo, accompagnato da una spiegazione dettagliata e personalizzata“.

Confrontare le azioni diventa semplice

Ad esempio, gli utenti possono chiedere all’intelligenza artificiale di Google di “confrontare le performance azionarie delle società blue-chip del settore FMCG nel 2024“. L’intelligenza artificiale cerca i dati di ogni società e genera un grafico che confronta i titoli. In pochi secondi si possono comprendere le dinamiche del mercato per non prendere decisioni avventate. Inoltre, è possibile richiedere ulteriori dettagli. Ad esempio, si può chiedere all’AI di menzionare tutte le società del grafico che pagano dividendi.