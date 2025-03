AI Phone di Deutsche Telekom e Perplexity in Europa

Deutsche Telekom ha annunciato uno smartphone al Mobile World Congress 2025 di Barcellona. Sembra un normale dispositivo mobile, ma in realtà è il primo AI Phone per il mercato europeo. Gli utenti potranno utilizzare l’assistente per Android sviluppato da Perplexity per eseguire diverse attività. Saranno presenti anche i servizi AI di Google Cloud, ElevenLabs e Picsart.

Il concept dell’AI Phone era stato mostrato durante il Mobile World Congress 2024. Ora è diventato un prodotto reale. Tutti i dettagli verranno comunicati nel secondo semestre. Deutsche Telekom ha fornito solo alcune informazioni relative al software. Il lancio è previsto nel corso del 2026. Un portavoce dell’azienda tedesca ha dichiarato che il prezzo sarà inferiore a 1.000 euro, quindi non proprio uno smartphone economico.

We are proud to partner with @deutschetelekom to make Perplexity Assistant the native feature on their new AI Phone. pic.twitter.com/rYwsuySLW4

— Perplexity (@perplexity_ai) March 3, 2025