Ai Prime Day 2024 RUBA LA SCENA il Samsung Galaxy A35 5G: spettacolo

In cerca di uno smartphone da portare a casa con una spesa ragionevole? Ottima scelta aspettare i Prime Day 2024. La stella di oggi è Samsung Galaxy A35 5G che costa poco ma ti mette a disposizione di tutto e di più. Uno smartphone che non ti fa sentire mai in difetto ma anzi, supera le aspettative.

Visto lo sconto del 33% sul prezzo di listino, non perdere un secondo e collegati su Amazon dove lo porti a casa con soli 259,00€. Cover inclusa nel prezzo!

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Se non sei ancora cliente Prime, attiva la prova dei 30 giorni in un click.

Samsung Galaxy A35 5G, lo smartphone che ruba la scena ai Prime Day 2024

Un bellissimo smartphone comodo e con tutto al posto giusto. Samsung Galaxy A35 5G è un prodottino che in mano fa scintille perché è al passo con i tempi ed è potente oltre che veloce. Non hai problemi di alcun genere acquistandolo, neanche di spazio visto che parti con una memoria di 128GB e che puoi espandere liberamente. Geniale, vero?

Aspetta di goderti applicazioni, streaming e gaming sul display Super AMOLED con risoluzione Full HD+ che ti fa immergere in un mondo di colori e di dettagli.

Android 14 già montato sopra, scarica la qualunque dal Google Play Store e naviga alla velocità della luce grazie al supporto del 5G. Come già detto, in confezione ti viene fornita una cover trasparente per mettere immediatamente al sicuro il tuo smartphone.

Come non concludere, infine, se non dicendoti che hai a disposizione una tripla fotocamera posteriore di qualità eccezionale? Viene bene qualunque foto e qualunque video.

Collegati al volo su Amazon dove grazie al Prime Day 2024 porti a casa il tuo Samsung Galaxy A35 5G a soli 259€ con un click.

Le spedizioni sono gratuite e veloci.

Se non sei ancora cliente Prime, attiva la prova dei 30 giorni in un click.