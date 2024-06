AI Site Assistant: realizza facilmente il tuo sito con Register.it

L’intelligenza artificiale è qualcosa che ancora deve trovare un proprio ruolo nell’immaginario e nella produttività quotidiana, ma fin da subito ha assunto un ruolo chiaro sul mercato: è in grado di livellare verso l’alto i risultati, abilitando nuove potenzialità in modo particolare per tutti coloro i quali si trovano a fare i conti con grandi obiettivi da raggiungere con piccolo budget. Nel mondo dello sviluppo Web, in particolare, l’IA è in grado di offrire un grande supporto a quanti, a fronte di un progetto da realizzare, si trovano con scarsa capacità di investimento in professionisti in grado di mettere in pratica ciò che sulla carta è già chiaro. Di qui alla nascita dell‘AI Site Assistant di un provider come Register.it il passo è breve.

AI Site Assistant

AI Site Assistant, infatti, è un vero e proprio assistente intelligente che può accompagnare un utente qualsiasi verso la realizzazione dei propri desideri. L’Intelligenza Artificiale consente di mettere in contatto l’utente e le competenze necessarie attraverso procedure preimpostate e dialogo naturale, definendo il progetto a monte e consentendo modifiche ulteriori per evolverlo nel tempo. I vantaggi sono molti ed il tempo risparmiato è già di per sé motivo più che sufficiente per esaltare il ruolo dell’IA e dell’assistente di Register.it.

La base di sviluppo sarà quella di WordPress e sta all’utente decidere se avvalersi di un piano hosting tradizionale o uno gestito (che facilita sia l’installazione iniziale, sia gli aggiornamenti successivi).

Per l’allestimento del sito, occorrerà rispondere anzitutto ad una sequenza di domande predeterminate che forniranno all’IA le informazioni essenziali per comprendere cosa si voglia andare a realizzare:

Qual è l’argomento del sito? Qual è l’obiettivo? Qual è il design preferito? Quali pagine si vogliono creare? Descrivi il sito, fornendo informazioni utili all’IA per definirne carattere, tone of voice, dettagli

A questo punto non resta che dare il via libera all’IA e lasciare che possa creare da zero un sito nuovo in tutto e per tutto, confacente con gli obiettivi indicati e pensato per dare supporto soprattutto a chi non ha idee, creatività o competenze a sufficienza.

Register.it mette AI Site Assistant a disposizione di tutti gli utenti che acquistano un piano hosting WordPress, affinché ognuno (sulla base delle proprie necessità) possa avvalersene per risparmiare tempo e ottenere immediatamente risultati importanti. In pochi minuti è possibile allestire un sito personalizzato e darlo in pasto sia ai potenziali clienti, sia ai crawler dei principali motori di ricerca. Ogni singolo dettaglio potrà in seguito essere personalizzato, ma le difficoltà tipiche della fase iniziale vengono completamente aggirate per approdare direttamente alla cesellatura finale.

L’aspetto più difficile è solitamente quello del setup iniziale, quando ci si trova di fronte ad una pagina bianca priva di struttura, priva di grafica, priva di colore, priva di testo: ogni scelta comporta il peso della responsabilità e, quando non si hanno gusto, sensibilità o competenze a sufficienza, è questo l’ostacolo più complesso da aggirare. L’IA può invece sostituire l’imprinting dei professionisti e, basandosi su elementi specifici a supporto delle proprie scelte, è in grado di allestire interi siti Web con soli pochi passaggi a cui chiunque può accedere con massima facilità.

L’IA rende oltremodo democratico l’accesso alla comunicazione online poiché permette a chiunque (senza alcun costo aggiuntivo) di registrare un dominio, ospitarlo su Register.it e metterlo a punto mano nella mano con l’assistenza intelligente di AI Site Assistant. La personalizzazione arriva ad una capillarità estrema: dal layout ai font, passando per i contenuti testuali ed i colori della palette utilizzata, tutto può passare attraverso le scelte dell’IA e tutto può in seguito essere personalizzato con scelte divergenti a piena libertà dell’utente.

Per quanto riguarda i contenuti, l’IA è in grado di sviluppare il tutto con un occhio sempre teso ai motori di ricerca ed a quelle logiche SEO che debbono facilitare il posizionamento dei contenuti nel tempo. Per quanto riguarda il design, invece, gli elementi vengono definiti non soltanto nella logica di un design accattivante, ma anche in termini di accessibilità e di velocità di accesso, ancora una volta tenendo sempre sott’occhio quelli che sono i principi che guidano il buon posizionamento di una pagina sui motori di ricerca.

Register.it, 30 giorni di prova gratuita

Register.it mette a disposizione anche qualcosa di ulteriore: ben 30 giorni di prova gratuita a disposizione di tutti. 30 giorni sono un range temporale del tutto sufficiente per aprire un account, creare un sito, animarlo di contenuti e quindi decidere a posteriori se proseguire o meno con un piano hosting e con la pubblicazione effettiva del sito Web realizzato. AI Site Assistant intende presentarsi con una prova concreta, dimostrando nei fatti di saper portare qualunque utente alla realizzazione dei propri desideri.

Prova gratis:

Hosting WordPress

con possibilità di scegliere tra piani Start, Business, Digitale e Premium

con possibilità di scegliere tra piani Start, Business, Digitale e Premium Hosting WordPress gestitocon installazione iniziale preconfigurata e aggiornamenti automatici successivi

Una prova gratuita: non c’è nulla di meglio per mettersi (e per mettere l’IA) alla prova. In pochi minuti si saranno già visti i primi risultati e ci sarà un mese di tempo per scegliere come e se lasciare che la propria idea possa iniziare a nuotare da sola nel mare del Web.

In collaborazione con Register.it