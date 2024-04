AIPRM, l'estensione di ChatGPT per Google Chrome

ChatGPT è un avanzato strumento di intelligenza artificiale che consente di ottenere risposte adeguate a qualsiasi richiesta specifica. Questo è possibile solo attraverso l’inserimento di istruzioni appropriate che guidano l’AI a generare una risposta in linea con la domanda posta. Fortunatamente, non è necessario preoccuparsi di creare il prompt perfetto, poiché esiste una comoda estensione di Chrome: AIPRM che consente di ottenere prompt in tempi brevi, per risposte di alta qualità. L’estensione, con la vasta libreria di prompt, migliora la qualità dell’output, riduce gli errori nelle risposte e soprattutto evita la perdita di tempo nel cercare e sperimentare ogni volta un prompt diverso per ottenere la risposta desiderata.

AIPRM per ChatGPT

AIPRM è un’estensione di Chrome dedicata alla creazione e alla ricerca di prompt per ChatGPT. Più nel dettaglio, è uno strumento che offre una vasta libreria di richieste create dalla community di esperti, permettendo di individuare il prompt più adatto in base alle proprie esigenze, al fine di ottenere da ChatGPT una risposta accurata e precisa. La libreria dei prompt dell’estensione AIPRM comprende diverse argomentazioni, dalla produttività, al marketing, all’ingegneria e molto altro ancora. Ma non solo, prompt già esistenti, l’estensione AIPRM per ChatGPT consente, oltre alla ricerca e all’uso dei prompt esistenti, di creare e salvare prompt AI per un uso futuro. Questo permette di sfruttare al massimo l’AI di ChatGPT, evitando la perdita di tempo nel creare un nuovo prompt per la stessa attività ogni volta che si utilizza l’AI di OpenAI.

Un ulteriore vantaggio dell’estensione AIPRM è la possibilità di sfruttare la prova gratuita, sebbene, come molti strumenti ed estensioni, presenti anche versioni a pagamento che permettono di ottenere funzionalità avanzate e meno limitazioni. In ogni caso, la versione gratuita di AIPRM è un ottimo punto di partenza, offre l’accesso all’ampia libreria di prompt della community, consente di salvare due modelli di prompt privati e di impostare i modelli di prompt preferiti, rendendola ideale per iniziare.

Come installare l’estensione Chrome AIPRM per ChatGPT

L’estensione AIPRM offre praticità anche nell’installazione, che può essere eseguita con facilità sul browser Chrome seguendo pochi e semplici passaggi. Nella pratica, ecco come aggiungere l’estensione Chrome AIPRM per ChatGPT:

Accedere al browser Chrome;

Avviare il Chrome Web Store;

Cercare “AIPRM for ChatGPT”;

Selezionare “Aggiungi a Chrome” nell’angolo in alto a destra della pagina;

Confermare cliccando su “Aggiungi estensione”;

Attendere che AIPRM si installi.

Una volta installata l’estensione, nella maggior parte dei casi, si verrà automaticamente reindirizzati alla homepage di ChatGPT. Questo passaggio è necessario per accettare i termini e condizioni per l’estensione AIPRM. A questo punto, la dashboard AIPRM è visibile sulla pagina di ChatGPT. Nella pratica, per procedere con l’utilizzo effettivo è necessario selezionare l’icona del pollice su o giù nel popup verde che appare per chiuderlo. Da questo punto in poi è possibile utilizzare l’estensione direttamente dall’account ChatGPT.

AIRPM come utilizzare l’estensione

La dashboard, visibile sul proprio account ChatGPT, offre una navigazione agevole tra la vasta libreria di prompt disponibili, permettendo di sfruttare le funzionalità in base all’abbonamento posseduto. La dashboard AIPRM presenta diverse schede, tra cui quella per salvare i suggerimenti di uso comune, la libreria per accedere alla vasta selezione di suggerimenti della comunità, la sezione per accedere ai messaggi personalizzati e quella per creare un proprio elenco di prompt personalizzati. Alcune sezioni sono disponibili solo per gli account premium.

Per iniziare a utilizzare i prompt AIPRM è sufficiente fare clic sulla scheda “Pubblica” e scorrere l’elenco dei prompt disponibili. La selezione dei suggerimenti è molto ampia, pertanto è importante gestirli e organizzarli secondo le proprie esigenze. Per facilitare la ricerca di un messaggio specifico, è possibile filtrare i messaggi per argomento, attività, popolarità o versione ChatGPT. In questo modo, è possibile trovare prompt adatti a specifiche attività. In alternativa, si può utilizzare la barra di ricerca per trovare prompt utilizzando parole chiave. Infine, per non perdere il prompt, è possibile aggiungerlo ai preferiti per un utilizzo successivo in caso di necessità.

Come creare prompt AIPRM

Oltre ai prompt disponibili, AIPRM offre la possibilità di creare suggerimenti personalizzati. In quanto, creare suggerimenti per attività complesse può essere difficile, ma AIPRM per ChatGPT facilita la ricerca del prompt ideale per ottenere risposte pertinenti e di qualità da ChatGPT. Per creare un prompt personale è necessario accedere alla scheda “Propri” nella pagina principale e fare clic su “Aggiungi prompt privato”.

A questo punto, verrà visualizzato un nuovo modello di prompt, dove sarà possibile compilare tutti i dettagli del prompt da generare. Nel caso in cui, si realizza un nuovo prompt è importante inserire dettagli specifici che coprano l’intero argomento, soprattutto per attività più complesse. Successivamente, si può compilare il campo “Teaser”, una descrizione che aiuta a ritrovare il prompt, e anche il suo nome. Una volta salvato, il messaggio sarà visibile nella scheda “Proprietario”. Per effettuare modifiche future, è possibile fare clic sull’icona della matita presente accanto al prompt. In tutto questo, AIPRM semplifica l’interazione con ChatGPT e consente di ottenere l’output desiderato.