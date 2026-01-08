Air Tracker: traccia qualunque oggetto con Apple Dov'è (4€ l'uno)

Chiavi, portafoglio, borsa o valigia: non perdi più niente perché li tracci con il tuo Air Tracker direttamente su iPhone. Hai letto bene: non occorre spendere una cifra esosa per sfruttare la tecnologia lanciata da Casa Cupertino con i suoi AirTag, puoi acquistare questa versione “copia” che funziona alla stessa maniera. In confezione da 4 pezzi, approfitta del prezzo irrisorio su Amazon e risparmia: mettili in carrello a soli 16,28€ subito.

Air Tracker: funzionano esattamente come gli Air Tag

Il nome è una piccola differenza, ma che peso ha quando i due prodotti funzionano nella stessa maniera? Se vuoi viaggiare più tranquillo oppure vuoi eliminare il rischio di perdere qualche tuo avere, sfrutta la potenza degli Air Tracker. Questi che ho scovato su Amazon, sono disponibili in confezione da 4 pezzi e sono super economici. Li trasformi in portachiavi o li infili in una tasca della borsa o dello zaino. In questo modo sono sempre operativi e ti permettono di trovare tutto quello che perdi di vista. Primo disclaimer: li possono usare soltanto i possessori di iPhone perché vengono rilevati attraverso l’applicazione Apple Dov’è.

Con una batteria completamente sostituibile e una durata di 365 giorni, il tuo magico Tracker non teme alcuna situazione. È piccolo, resistente e impermeabile, così in casi straordinari come la pioggia o le bottiglie che perdono, continua a funzionare. Per sapere dove si trova, apri l’applicazione di Casa Cupertino e lo visualizzi sulla mappa in tempi record. Segui il segnale per ritrovare ciò che ti appartiene. Ancora niente? Attiva il segnale acustico che lo rende ancora più facile da individuare! Funziona sia quando sei vicino che lontano, in questo secondo caso sfrutta la rete di cellulari nelle vicinanze per rimanere attivo e inviarti un segnale. Proprio come i prodotti della Mela Morsicata.

Non perdere mai più qualcosa di tuo: approfitta dello sconto e compra i tuoi Air Tracker a soli 16,28€ su Amazon in sconto.