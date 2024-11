AIR UP si beve il Black Friday: la borraccia è al MINIMO STORICO

Non si vive di sola tecnologia: la nostra quotidianità è fatta di molto altro, anche di buone abitudini. È per questo che segnaliamo lo sconto interessante proposto su Amazon in occasione del Black Friday e che vede protagonista AIR UP. Si tratta della borraccia originale, qui nella sua seconda generazione, che combina acqua pura a un aroma, senza aggiunta di zuccheri.

Black Friday: la borraccia AIR UP in offerta

È l’alternativa sostenibile e sana alle bibite in bottiglie usa e getta. Lavabile in lavastoviglie e costruita con materiali riciclati certificati, fa della sostenibilità uno dei suoi punti di forza. Ha in dotazione una chiusura ermetica, è facile da riempire e realizzata in silicone alimentare e Tritan senza BPA. Lo Starter Set in promozione include cinque cialde negli aromi Mango Passion Fruit, Tè Freddo Pesca, Ribes nero, Lime e Ciliegia kola. Puoi trovare tutte le altre informazioni sull’articolo e sul suo brevetto esclusivo nella pagina dedicata.

La borraccia AIR UP di seconda generazione è in forte sconto e la puoi acquistare al prezzo di 42 euro, nella versione da 600 ml e con 5 cialde senza zucchero in diversi aromi. Puoi anche scegliere la colorazione che preferisci tra Blu e Viola, la spesa non cambia. La disponibilità è immediata con la consegna gratuita entro domani.

