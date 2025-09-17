Airalo: la rivoluzione eSIM che abbatte i costi di roaming

Chiunque abbia viaggiato all’estero conosce bene la sensazione di smarrimento quando il telefono perde campo, o il brivido nel ricevere una bolletta gonfiata dal roaming internazionale. Fino a ieri, le alternative erano due: affidarsi al Wi-Fi pubblico, spesso instabile, o spendere tempo e denaro alla ricerca di una SIM locale. Airalo ha deciso di cambiare le regole del gioco. Con Airalo viaggiare connessi diventa finalmente semplice e conveniente. L’azienda propone pacchetti dati digitali attivabili in pochi istanti, con tariffe trasparenti che partono da circa 4 € per 1 GB valido 7 giorni in molte destinazioni europee, fino a piani regionali e globali che consentono di navigare in decine di paesi senza dover cambiare SIM.

Connettività senza confini

L’offerta di Airalo è pensata per ogni tipo di viaggiatore: dal turista che vuole restare connesso sui social, al professionista in viaggio di lavoro che non può permettersi interruzioni.

Piani locali, regionali e globali a prezzi competitivi.

Possibilità di gestire più eSIM contemporaneamente direttamente dall’app.

Copertura istantanea in tutti i principali Paesi, tra cui Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Giappone e Thailandia.

Impatto e valori

Airalo non è solo tecnologia: l’azienda ha investito in iniziative di impatto sociale, come progetti di accesso ad acqua pulita in Camerun e fondi di supporto per emergenze in Ucraina, Myanmar e Australia. Diversità, inclusione ed equità sono alla base della sua cultura aziendale, con un team distribuito in oltre 44 Paesi e sei continenti.

Con più di 200 eSIM disponibili e partnership con aziende, distributori e sviluppatori tramite API dedicate, Airalo non è semplicemente un servizio per i viaggiatori, ma una piattaforma che sta ridisegnando il concetto stesso di connettività globale. Per conoscere l’offerta completa di Airalo clicca qui.