 Airalo: la tua eSIM per viaggiare in tutto il mondo e non pagare il roaming
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Airalo: la tua eSIM per viaggiare in tutto il mondo e non pagare il roaming

Con Airalo puoi avere una eSIM per ottenere una connessione dati valida in tutto il mondo e senza costi di roaming.
Airalo: la tua eSIM per viaggiare in tutto il mondo e non pagare il roaming
Tecnologia Mobile
Con Airalo puoi avere una eSIM per ottenere una connessione dati valida in tutto il mondo e senza costi di roaming.

Uno dei problemi principali dei viaggiatori contemporanei, specie per coloro che si recano molto lontano da casa, è quello di avere una connessione internet sicura, veloce e che non sia troppo costosa. Affidarsi a un WiFi pubblico locale può essere rischioso, scegliere di pagare il roaming del proprio operatore un salasso e acquistare una SIM sul posto può essere difficile e soprattutto poco conveniente. Per fortuna ci sono servizi come Airalo: scaricandolo potrai avere una eSIM valida per oltre 200 destinazioni, con piani dati prepagati e chiari sin dall’inizio.

Scarica l’app di Airalo e ottieni il 10% di sconto

viaggia-connesso-senza-roaming-esim-airalo-per-te-10-percento-sconto

Airalo offre come detto una copertura per più di 200 località internazionali e iniziare è semplicissimo. Ti basterà scaricare l’applicazione, scegliere il paese verso il quale sei diretto, il pacchetto di giga che più si adatta alle tue esigenze, installarlo e, una volta giunto a destinazione, avrai già internet pronto all’uso.

Non consumerai soldi extra a sorpresa, ma unicamente la quantità di giga che hai scelto al momento dell’acquisto. Ad un certo punto, se dovessi essere vicino al limite acquistato, riceverai una notifica che ti avvertirà della cosa permettendoti di scegliere cosa fare: risparmiare giga fino al tuo ritorno oppure acquistare un secondo pacchetto o rinnovare quello che hai già scelto.

Il bello è che non devi ripetere la procedura ogni volta, ma con la stessa eSIM puoi tranquillamente cambiare paese e acquistare un piano dati a esso dedicato. Addirittura sono disponibili dei piani regionali, continentali e persino globali per coprire un vasto range di territorio.

Scarica l’app di Airalo e ottieni il 10% di sconto

L’unica cosa di cui devi essere sicuro è che il tuo smartphone sia compatibile con le eSIM, che non sia jailbroken (iOS) o rooted (Android) e soprattutto non vincolato al tuo operatore. Se hai questa certezza non ti rimane che scaricare l’app e iniziare a configurare il tuo piano dati ancora prima di partire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Primo dispositivo di OpenAI: Jony Ive ha 15-20 idee

Primo dispositivo di OpenAI: Jony Ive ha 15-20 idee
Kit pulizia dispositivi 10-in-1: imperdibile a QUESTO PREZZO

Kit pulizia dispositivi 10-in-1: imperdibile a QUESTO PREZZO
HONOR Pad 9 a soli 209€ su Amazon: 8 altoparlanti e mega display da 12

HONOR Pad 9 a soli 209€ su Amazon: 8 altoparlanti e mega display da 12"
Samsung Galaxy A17 5G a 199 euro: affare smartphone con Prime

Samsung Galaxy A17 5G a 199 euro: affare smartphone con Prime
Primo dispositivo di OpenAI: Jony Ive ha 15-20 idee

Primo dispositivo di OpenAI: Jony Ive ha 15-20 idee
Kit pulizia dispositivi 10-in-1: imperdibile a QUESTO PREZZO

Kit pulizia dispositivi 10-in-1: imperdibile a QUESTO PREZZO
HONOR Pad 9 a soli 209€ su Amazon: 8 altoparlanti e mega display da 12

HONOR Pad 9 a soli 209€ su Amazon: 8 altoparlanti e mega display da 12"
Samsung Galaxy A17 5G a 199 euro: affare smartphone con Prime

Samsung Galaxy A17 5G a 199 euro: affare smartphone con Prime
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
9 ott 2025
Link copiato negli appunti