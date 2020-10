A un anno circa di distanza dall’addio ad Apple, colui che ha contribuito a definire l’aspetto dei più celebri prodotti della mela morsicata si imbarca in una nuova avventura: Jony Ive e la squadra della sua neonata LoveFrom saranno al servizio di Airbnb con l’obiettivo di definire insieme il futuro della piattaforma.

Airbnb sceglie Jony Ive (ex Apple) per rinnovarsi

Ad annunciarlo è il CEO e co-fondatore Brian Chesky con un intervento che si apre sottolineando come per la società il concetto di design sia importante (il riferimento è a Joe Gebbia, l’altro co-fondatore): “Joe e io abbiamo studiato insieme design alla Rhode Island School of Design e ci è stato insegnato come il design sia più dell’aspetto di qualcosa, fondamentalmente come quel qualcosa funziona”.

Non è del tutto chiaro in che modo prenderà concretamente forma la collaborazione: dubitiamo che Airbnb inizi a realizzare dispositivi o software da destinare al mercato. L’azienda si occupa di case e la passione di Ive per l’architettura (nei suoi ultimi anni in Apple ha contribuito a definire il look del nuovo campus di Cupertino e degli store fisici) potrebbe tornare utile in questo ambito.

Oggi sono entusiasta di annunciare che Jony e i suoi partner di LoveFrom saranno coinvolti in una collaborazione speciale con me e il team di Airbnb. Abbiamo preso la decisione di lavorare insieme attraverso una partnership pluriennale per progettare la prossima generazione dei prodotti e dei servizi di Airbnb.

In questo difficile 2020 il business di Airbnb ha visto prima contrarsi a causa della crisi sanitaria, poi riesplodere una volta dato il via libera a viaggi e spostamenti. Ciò nonostante, la IPO in programma è stata posticipata e 1.900 dipendenti sono stati licenziati.