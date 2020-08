Dormire nell'ultimo Blockbuster, su Airbnb

L’ultimo Blockbuster, rimasto stoicamente aperto fino a tempi recenti, in qualche modo sopravvivrà. Niente più file alle casse per il noleggio di VHS e DVD però: la struttura, nella cittadina di Bend nell’Oregon, è stata riconvertita in un alloggio proposto per un periodo limitato dal gestore su Airbnb. Nessuna informazione al momento sui prezzi, le prenotazioni saranno accettate a partire da lunedì 17 agosto.

L’ultimo negozio Blockbuster finisce su Airbnb

Non diventerà ad ogni modo meta turistica, almeno non è questa l’intenzione. L’iniziativa è per ora limitata ai soli giorni del 18, 19 e 20 settembre e aperta solo ai residenti di Deschutes County. A volerlo Sandi Harding, manager dello store, per celebrare un pezzo di storia che a modo suo ha unito la comunità locale. Altri tempi, altre modalità di intrattenimento.

L’eredità dei Blockbuster tradizionali, nell’era di Netflix e dello streaming, è oggi raccolta da videoteche ancora presenti anche in Italia e dalla catena Blockbuster Village che però come si legge anche sul sito ufficiale è una “nuova catena”.